Musiikin ja tanssin yhteinen kompositio

Marianna Henriksson ja Anna Mustonen tunnetaan uraauurtavasta ja paneutuneesta työstään uuden tanssin ja barokkimusiikin yhdistämisessä. Sfäärit-teoksessa työpari jatkaa työskentelyään tanssin ja musiikin yhteen tuomiseen liittyvien oletusten ja kysymysten äärellä, tuoden tällä kertaa yhteen nykymusiikkia ja nykykoreografiaa.

Sfääreissä kuullaan kantaesitykset liettualaiselta Justina Repečkaitėlta ja suomalaiselta Lauri Supposelta, jotka ovat työstäneet sävellysmateriaalia urkupositiiville ja cembalolle yhdessä Henrikssonin ja Mustosen sekä esiintyjien Anna Maria Häkkinen, Marlon Moilanen, Mira Kautto ja Petteri Pitko kanssa. Lisäksi mukana on brittiläis-iranilaisen Shiva Fesharekin Henrikssonille säveltämä cembaloteos For Marianna (2020).

Sfäärit-teoksen lähtökohtana on komposition käsite: miten teosta voi lähestyä niin tapoina, joilla ääni järjestäytyy sävellykseksi kuin koreografiseen ajatteluun sisältyvänä yhteyksien pohdintana.

- Vaikka 1600-luvun musiikkimateriaalia lähestyisi hyvin vapaasti ja sovituksellisesti, vanhat kappaleet tarjoavat kuitenkin jonkun “jo olemassa olevan” asian, johon olla suhteessa, kun mietitään esitystä – jonkun keston, rakenteen, affektikuljetuksen, runon… Tässä Sfäärit-projektissa halusimme lähteä molempien elementtien, musiikin ja tanssin kohdalla liikkeelle enemmän tyhjästä. Minulle on ollut myös todella kiinnostavaa seurata kahden esityksemme säveltäjän, Lauri Supposen ja Justina Repečkaitėn työskentelyä, ja mielestäni me olemme päässeet prosessissa sellaiseen yhteistyöhön, jota toivoimmekin, eli olemme lähestyneet sekä musiikin että tanssin komposition syntyä jaetusti, työryhmänä, taustoittaa teoksen toinen koollekutsuja, cembalisti Marianna Henriksson.

- Sfäärien sävellysten musiikki tanssittaa eri tavalla kuin varhaisbarokin musiikki, ja musiikin kuuntelu on eri osassa tätä prosessia. Edellisissä töissämme olen koreografina pystynyt kuuntelemaan versioita musiikkikappaleista jo aiemmassa vaiheessa prosessia, ja tanssi on syntynyt enemmän kuuntelun kautta. Nyt kun musiikki valmistuu samaan aikaan koreografian kanssa ja työryhmässä on mukana säveltäjiä, on koreografia rakentunut jo aiemmassa vaiheessa jollain tapaa itsenäisemmäksi ja toisaalta yhteisessä keskustelussa säveltäjien kanssa, kertoo puolestaan teoksen koreografiasta vastaava Anna Mustonen.

- Ihailen sitä tarkkuutta, jota on säveltäjien tavassa hakea äänten järjestymisen ja yhdessä soimisen tapaa, ja miten soittajat ja säveltäjät puhuvat ajasta ja asioiden kestoista. Olemme työskennelleet paljon sekä tanssi- että musiikkimateriaalien kestojen kanssa ja miettineet, millaista annostelua kukin kohta teoksessa vaatii. Edellisen läpimenon jälkeen dramaturgi Masi Tiitta sanoi minusta osuvasti, että teoksen etenemisen logiikka ei noudata tyypillisen tanssiteoksen rakentumisen tapaa tai kestoja. Se on minusta tosi virkistävää, Mustonen jatkaa.

Sfääreissä nähdään näyttämöllä tanssijat Anna Maria Häkkinen, Mira Kautto, Marlon Moilanen ja Anna Mustonen, sekä muusikot Marianna Henriksson ja Petteri Pitko. Teoksen taiteelliseen työryhmään kuuluvat lisäksi säveltäjät Justina Repečkaitė ja Lauri Supponen, dramaturgi Masi Tiitta, valosuunnittelija Meri Ekola, äänisuunnittelija Markus Heino, sekä tilan materiaalien suunnittelija Piia Rinne.

Sfäärit nähdään Tanssin talon Pannuhallissa yhteensä kolme kertaa kertaa ajalla 6.–8.2.2025. Teos on osa taiteidenvälisen i dolci ry:n toimintaa ja se nähdään osana Sivuaskel-nykytanssifestivaalin ja Musica nova -nykymusiikkifestivaalin ohjelmistoja.

Lue Henrikssonin ja Mustosen koko haastattelu Zodiakin verkkosivujen Päiväkirjasta.

KANTAESITYS

Marianna Henriksson, Anna Mustonen: Sfäärit

Koollekutsujat ja kokonaisuus: Marianna Henriksson, Anna Mustonen

Cembalo, urkupositiivi: Marianna Henriksson, Petteri Pitko

Tanssijat: Anna Maria Häkkinen, Mira Kautto, Marlon Moilanen, Anna Mustonen

Koreografi: Anna Mustonen

Säveltäjät: Shiva Feshareki, Justina Repečkaitė, Lauri Supponen

Esitysdramaturgi: Masi Tiitta

Valosuunnittelija: Meri Ekola

Tilan materiaalit: Piia Rinne

Äänisuunnittelija: Markus Heino

Hallintokoordinaatio ja sisällöllinen keskustelu: Riikka Thitz / i dolci

Ennakkokuva: Hertta Kiiski

Ennakkovideot: Venla Helenius

Tuotanto: i dolci, Zodiak - Uuden tanssin keskus, Musica nova Helsinki

Tukijat: Alfred Kordelinin säätiö, Lithuanian Culture Institute, Suomen kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus, Teosto

Residenssit: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku), Greta ja William Lehtisen säätiö (Helsinki)

Yhteistyössä: rendezvous ry

Musica nova Helsinki on tilannut Justina Repečkaitėn sävellyksen Ernst von Siemens Music Foundationin tukemana.

Ensi-ilta: to 6.2.2025 klo 18.00, Tanssin talo / Pannuhalli (Kaapeliaukio 3), Helsinki

Muut esitykset: pe 7.2. klo 19.00 | la 8.2. kl0 15.00

Alustus ennen ensi-iltaa to 6.2. Tanssin talon yleisölämpiössä.

Taiteilijatapaaminen pe 7.2. esityksen jälkeen esitystilassa.

Liput: 44 / 30 / 22 eur

