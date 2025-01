Ensimmäinen M/S Kesärauha -risteily on lastattu huippuartisteilla, meriaktiviteeteilla ja ripauksella risteilyn taikaa!

Progressiivisen metallin kärkiyhtye DREAM THEATER esiintyy ikonisella kokoonpanollaan Turun Logomossa 3.6.2025 12.12.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Kesäkuun 3. päivä Logomossa koetaan historiallinen hetki, kun maailman ehdottomiin progressiivisen metallin jättiläisiin lukeutuva Dream Theater soittaa kesän ainoan Suomen keikkansa Turussa. Ison areenaluokan artistin esiintyminen tavallista intiimimmässä 3000 hengen Logomossa on poikkeuksellinen tapahtuma. Dream Theater lähtee Turun Logomon keikan myötä Euroopan festivaalikiertueelle. Lipunmyynti odotetulle keikalle alkaa Lippu.fi:ssä maanantaina 16.12. klo 9.00. “Olemme äärimmäisen innoissamme saadessamme ehkä koko Logomon historian suurimman kansainvälisen artistin Turkuun keikalle kesäkuussa. Dream Theater on jättänyt miljooniin musantekijöihin ja raskaan progressiivisen musiikin faneihin lähtemättömän vaikutuksen. Logomon keikasta tekee erityisen hienon yhtyeen ennen sitä ilmestyvä uutuusalbumi, jossa on mukana ensimmäistä kertaa sitten 2009 ikoninen kokoonpano mukaan lukien rumpalilegenda Mike Portnoy”, hehkuttaa Sunborn Liven promoottori Pietu Sepponen. Dream Theaterin menestyk