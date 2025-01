Heikko lumitilanne Keski-Suomessa

16.1.2025 mitatut lumen aluevesiarvot vaihtelivat Keski-Suomen alueella 46 mm:n ja 61 mm:n välillä. Vesiarvo on melko normaali alueen eteläosissa, mutta pohjoisempana lunta on vain noin 70–80 % tavanomaisesta.

Tietoa lumen vesiarvon mittaamisesta (vesi.fi)

Virallisilla havaintopaikoilla mitatut jäänpaksuudet ovat Keski-Suomessa hieman yli 30 cm, joka on ajankohtaan nähden melko normaali lukema. Jäästä noin kaksi kolmasosaa on kantavampaa teräsjäätä. Lumien sulamisen takia virtaamat ovat kasvaneet vesistöissä, ja jää on heikompaa vesistöjen virtaavissa osissa, kuten jokien suistoalueilla, järven luusuassa, järvien kapeikoissa, siltojen alla sekä viemäreiden purkuputkien läheisyydessä.

Runsassateisen syksyn ja alkutalven jälkeen järvien vedenpinnat nousivat reilusti yli keskiarvojen. Vieläkin ne ovat pysytelleet tavanomaista ylempänä lähes kaikissa vesistöissä (ks. taulukko, myös liitteenä).

Järven nimi Havaintopaikan sijainti Ero ajankohdan keskiarvoon 21.1.2025 (cm) Saanijärvi Pihtipudas +1 Kolima Viitasaari +20 Kärnäjärvi Viitasaari +18 Kivijärvi Kivijärvi +19 Vuosjärvi Kannonkoski +16 Muuruejärvi Kannonkoski +11 Keitele Viitasaari +16 Kyyjärvi Kyyjärvi +10 Pääjärvi Karstula +31 Karankajärvi Karstula +3 Kalmarinjärvi Saarijärvi +22 Saarijärvi Saarijärvi +33 Summasjärvi Saarijärvi +12 Lannevesi Saarijärvi +20 Pyhäjärvi Saarijärvi +8 Kiimasjärvi Äänekoski +16 Vatianjärvi Laukaa +13 Saraavesi Laukaa +14 Konnevesi Konnevesi +4 Kynsivesi Laukaa +12 Leivonvesi Laukaa +10 Kuuhankavesi Hankasalmi +20 Armisvesi Hankasalmi +3 Kuusvesi Laukaa +14 Lievestuoreenjärvi Laukaa +3 Leppävesi Jyväskylä +13 Päijänne Jyväskylä -4 Palokkajärvi Jyväskylä -2 Muuratjärvi Muurame +17 Saarijärvi Korpilahti +12 Ala-Kintaus Petäjävesi +17 Petäjävesi Petäjävesi +12 Pälämä Jämsä +23 Suontee Joutsa -3 Pihlajavesi Keuruu +19 Keurusselkä Mänttä +23

Linkin takaa löytyy reaaliaikaisia vedenkorkeuksia Keski-Suomesta:

Vesistöjen vedenkorkeus (ymparisto.fi)