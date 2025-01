Sävelten katedraali Lohjan Pyhän Laurin kirkossa

Tervetuloa kamarimusiikin pariin tunnelmalliseen Lohjan Pyhän Laurin kirkkoon torstaina 30.1.2025 klo 19. Lohjan kaupunginorkesterin Sävelten katedraali -konsertissa saadaan kuulla trumpetisti Martina Simolan tulkitsemana hollantilaissäveltäjä Otto Kettingin sooloteos Intrada, joka vie kuulijat vaskisoitinten esi-isien maailmaan: aikaan, jolloin niiden käyttötarkoitus oli toimia signaalitorvina. Ketting hyödyntää teoksessaan niiden fanfaarimaisia merkkiääniä. Illan ohjelmistossa on myös Planeetat-teoksestaan tunnetun Gustav Holstin A Fugal Concerto, jota säveltäjä itse kutsui ”maailman lyhimmäksi konsertoksi”. Teoksessa pääsevät ääneen huilisti Mari Kunnari, oboisti Keijo Silventoinen, viulistit Tero Latvala ja Liisa Rantala, alttoviulisti Julie Svacinova, sellisti Jukka Tyrväinen sekä kontrabasisti Yordano Nuñez. Illan pisin teos, Franz Schubertin F-duurioktetto, on säveltäjänsä laajin kamarimusiikkiteos niin pituutensa kuin soittimistonsakin puolesta. Ferdinand von Troyer, joka teoksen aikanaan tilasi Schubertilta, halusi siitä sisarteoksen Beethovenin Es-duuriseptetolle. Niinpä teoksissa on paljon yhtäläisyyksiä muttei lainkaan Schubertin oman äänen kustannuksella. Saamme siis kuulla Schubertin mielen ala- ja ylämäet teoksen mittaan. Edellä mainittujen jousisoittajien lisäksi teoksessa soittavat klarinetisti Kimmo Leppälä, fagotisti Eero Toikka sekä käyrätorvisti Tuomas Harri.

Lippuja konserttiin voi ostaa edullisesti ennakkoon NetTicketistä hintaan 16 / 22 € sekä ovelta tuntia ennen konserttia kaikille hintaan 27 €. Muistathan, että Kaikukortilla pääsee ilmaiseksi Lohjan kaupunginorkesterin konserttiin. Nouda kaikukortti lippusi etukäteen Lohjan kulttuuritoimistolta. Kaikki lämpimästi tervetuloa nauttimaan Lohjan kaupunginorkesterin kamarimusiikista Lohjan kirkon sukupolvien takaisten kiviseinien muodostamassa akustiikassa!

SÄVELTEN KATEDRAALI

To 30.1.2025 klo 19 Lohjan Pyhän Laurin kirkko



Otto Ketting: Intrada soolotrumpetille

Gustav Holst: A Fugal Concerto, op. 40 nro 2 H 152

Franz Schubert: Oktetto F-duuri op. 166 D. 803



Tero Latvala, viulu ja liidaus

Lohjan kaupunginorkesterin muusikoita



NetTicket: 16 € / 22 €, ovelta 27 €



Konsertin kesto on n. 1 h 15 min. Ei väliaikaa.