Mars vähentää pakkausmuovia uudella digitaalisella simulointiratkaisulla

Mars vähensi kasvihuonekaasupäästöjään ennätysmäärän vuonna 2023 26.8.2024 14:56:20 EEST | Tiedote

Marsin 2023 Sustainable in a Generation -raportti kertoo, että yhtiö on viime vuonna vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään ennätykselliset 8 prosenttia, mikä kaksinkertaistaa yhtiön kokonaispäästövähennykset koko arvoketjussa 16 prosenttiin vuoden 2015 lähtötasosta. Kyseessä on Marsin suurin yksittäisen vuoden aikana saavutettu päästövähennys. Samalla ajanjaksolla liiketoiminta on kasvanut yli 60 prosenttia ja saavuttanut yli 50 miljardin dollarin vuosimyynnin.