Elokuvamusiikkia isolla orkesterilla, Arvaa mikä leffa?

Unohtumattomia elokuvasävelmiä jokaiseen makuun

Lohjan kaupunginorkesterin helmikuun alun sinfoniakonsertti perjantaina 7.2.2025 klo 19 Laurentius-salissa on omistettu elokuvamusiikille. Kapellimestari Marjo Riihimäki tulee johtamaan Lohjalle jo muualla Suomessa suuren suosion saaneen elokuvamusiikkikonsertin. Sen lisäksi, että nyt yhden illan aikana kuullaan ikimuistettavia elokuvasäveliä komeina orkesterisovituksina, voi myös osallistua konsertin ohessa järjestettävään tietokilpailuun illan teoksista: arvaatko, mistä elokuvasta kukin musiikkikappale on tullut tutuksi. Paljastettakoon sen verran, että illan aikana kuullaan unohtumattomia säveliä muun muassa elokuvista Jurassic Park, James Bond 007, Hohto sekä Ihmeperhe. Mukana on siis sekä vanhempia että uudempia klassikoita monesta erityyppisestä elokuvasta. Ja sokerina pohjalla – tietovisan kolme parasta palkitaan!

Lohjan kaupunginorkesterin elokuvamusiikkikonsertti kuuluu Taidetestaajiin, mikä tarkoittaa sitä, että konserttiviikolla koulupäivien aikana Lohjan kaupunginorkesteri järjestää peräti viisi elokuvakonserttia Laurentius-salissa, ja konserttia voivat tulla kuuntelemaan kaikki ennalta ilmoittautuneet kahdeksannet luokat ympäri läntistä Uuttamaata.

Lippuja iltakonserttiin voi ostaa edullisesti ennakkoon NetTicketistä hintaan 22 / 27 € sekä ovelta tuntia ennen konserttia kaikille hintaan 31 €. Muistathan, että Kaikukortilla pääsee ilmaiseksi Lohjan kaupunginorkesterin konserttiin. Noudathan kaikukorttilippusi ennakkoon Lohjan kultuuritoimistolta. Lämpimästi tervetuloa Lohjan kaupunginorkesterin elokuvalliseen iltaan!