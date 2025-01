Rakenna & Remontoi -messut tarjoavat kurkistuksen huomisen koteihin ja rakentamisen innovaatioihin

Miksi tulla paikalle?

• Näe livenä vuoden 2025 kuumimmat rakennus- ja remonttitrendit.

• Tapaa alan asiantuntijoita, jotka jakavat käytännön vinkkejä ja visioita tulevaisuudesta.

• Tutustu uusiin teknologioihin ja materiaaleihin, jotka tekevät rakentamisesta entistä kestävämpää ja tehokkaampaa.

• Paikalla useita asiantuntijaluentoja sekä mm. Arin ja Kirsin Remppacorner tarjoamassa aktiviteetteja, remonttivinkkejä sekä -oppeja koko viikonlopun ajan.

• Sunnuntaina ensimmäistä kertaa Rakenna & Remontoi -messujen historiassa Hyväntekeväisyyshuutokauppa, jonka tuotto menee lyhentämättömänä Mieli ry:lle lasten ja nuorten mielenterveyden hyväksi.



Olitpa kiinnostunut laajoista alan kehitysnäkymistä, paikallisista yrityksistä tai konkreettisista ratkaisuista, löydät täältä aiheita, jotka inspiroivat yleisöäsi.

Perjantai on suunniteltu ammattilaisia sekä taloyhtiöpäättäjiä ajatellen. Päivän juontajana toimii rakennusmestari Emmi Suuronen. Emmillä on paitsi rakennusalan tietämystä, mutta myös vuosien kokemus taloyhtiön hallitustyöskentelystä.

Lauantai ja sunnuntai tarjoavat monipuolisesti tapahtumaa ja asiaa rakentajille sekä remontoijille. Päivien juontajana on Perttu Sirviö, joka on remonttipiiskurinakin tullut monelle tutuksi.

Myös lapset on huomioitu messuilla. Messuhallissa on lapsille varattu ihan oma leikkipaikka Muksula, joten keskustelurauha tuote-esittelijöiden kanssa on huolehdittu puolestasi.

Tietoa tapahtumasta:

• Missä: Myyrmäki-halli, Raappavuorentie 10, 01600 Vantaa

• Milloin: Pe 24.1. klo 11–17;La 25.1. klo 10–17;Su 26.1. klo 10–16

• Kenelle: Rakennusalan ammattilaisille, oman kodin rakentajille ja remontoijille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita rakentamisen ja remontoinnin tulevaisuudesta.

Median edustajille:

Lehdistö on tervetullut tutustumaan messujen tarjontaan itselleen sopivana ajankohtana. Messuilla on oiva mahdollisuus haastatella alan asiantuntijoita sekä näytteilleasettajia. Tarjoamme maksuttoman sisäänpääsyn esittämällä pressikorttia messutoimistossa.



Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja messuista, ohjelmasta ja näytteilleasettajista löydät osoitteesta https://rrmessut.fi/