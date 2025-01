Uusi podcast rakentaa kestävämpää työelämää

Organisaatioissa yritetään nykyisin liian usein minimoida esimerkiksi ympäristölle aiheutuvia haittoja sen sijaan, että pyrittäisiin muuttamaan toimintatapoja aidosti kestäviksi, toteavat Diakonissalaitoksen asiantuntija Maiju Lehto ja Third Rockin toimitusjohtaja Leo Stranius.

”Unohdetaan, että kuolleella planeetalla ei ole liiketoimintaa tai hyvinvointia. Eettisesti kestävä työelämä on sitä, että vahvistetaan ihmisten hyvinvointia planetaarisissa rajoissa. Ei tehdä voittoa ihmisten ja planeetan kustannuksella, vaan sopeutetaan toiminta niihin”, Stranius havainnollistaa. Stranius on yrityksille ja organisaatioille vastuullisuuspalveluja tuottavan Third Rockin toimitusjohtaja sekä myös aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja ilmastoaktivisti.

Lehto vetää Diakonissalaitoksella tulevaisuuskeskusteluja haavoittuvassa asemassa oleville ja erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Hän on työssään nähnyt, että moni täsmätyökykyinen henkilö haluaisi osallistua voimavarojensa rajoissa työelämään, mutta yhteiskunnan ja työelämän rakenteet eivät anna tähän mahdollisuutta.

”Työpaikoilla vaaditaan, että teet joko satasella tai et ollenkaan. Tämä on hirveän surullista. Meidän pitäisi jo tehtävänkuvia laadittaessa miettiä työnkuvat sellaisiksi, että ne ovat mahdollisia muillekin kuin tehosuorittajille”, Lehto huomauttaa.

Podcastissa peräänkuulutetaan ajattelutavan muutosta.

”Ei pitäisi ajatella, että jotkut yksilöt ovat epäsopivia työelämään, vaan enemmän sitä, miten meidän organisaatiomme tai yhteiskunnan ylipäänsä pitäisi muuttua, jotta se mahdollistaisi kaikille toimijuutta, eikä sulkisi isoa joukkoa työelämän ulkopuolelle”, Stranius sanoo.

Kriiseissä kaivataan keskustelua tulevaisuudesta

Monissa asioissa on työelämässä myös edistytty: esimerkiksi työhyvinvointiin panostetaan nyt enemmän kuin kymmenen vuotta sitten, ja moninaisuus- ja vastuullisuuskysymyksiin kiinnitetään huomiota monilla työpaikoilla.

Maiju Lehto ja Leo Stranius pitävät keskustelua tulevaisuudesta erityisen tärkeänä nyt, kun käsillä on monia haasteita: ilmastokriisi, sotia sekä taloudellista huono-osaisuutta ja eriarvoistumista.

”Kriisien keskellä vaarana on, että ilman keskustelua ihmiset lamaantuvat ja valta siirtyy harvojen käsiin, jotka sitten päättävät muiden puolesta”, Lehto huomauttaa.

Työvuorossa haastaa myyttejä ja edistää hyvinvointia

Mitä tarkoittaa, että Third Rock on elämäntilanneystävällinen työpaikka? Entä mitä yhteistä on yritysjohtajien, entisten asunnottomien ja päihderiippuvaisten ihmisten tulevaisuustoiveissa? Kuuntele lisää Leo Straniuksen ja Maiju Lehdon mietteitä Työvuorossa-podcastista.

Työvuorossa-podcastissa rakennetaan kestävämpää työelämää, jotta nykyiset ja tulevat sukupolvet voisivat menestyä ja voida hyvin työssä. Keskustelemme sote-alan myyteistä, työelämän vastuullisuudesta ja monimuotoisuudesta, palvelujen vaikuttavuudesta, työhyvinvoinnista ja siitä, onko asiakas aina oikeassa.

Rinnekotien ja Diakonissalaitoksen asiantuntijoiden kanssa keskustelemassa ovat muun muassa stand up -koomikko ja yrittäjä Ali Jahangiri, psykologi Pekka Tölli sekä sairaanhoitaja ja esikoiskirjailija Lotta Tuohino. Ensimmäinen jakso julkaistaan tänään 27. tammikuuta 2025, loput siitä eteenpäin noin kahden viikon välein.

Podcast on kuunneltavissa Spotifyssa. Videot voit katsoa osoitteessa rinnekodit.fi/tyovuorossa-podcast sekä Rinnekotien Youtube-kanavalla. Seuraa myös somessa tunnisteella #työvuorossapodi.