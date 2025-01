Kattava hakukone hyvinvointipalveluista Länsi-Uudellamaalla avattu

Hyvinvointipalvelut-sivuston tavoitteena on lisätä asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä kaventaa terveyseroja. Hakukone tuo kuntien ja järjestöjen palvelut helposti alueen asukkaiden ulottuville. Hakukoneen avulla asukas tai ammattilainen voi etsiä hyvinvointia ja terveyttä tukevia tapahtumia, palveluja ja toimintaa. Hyvinvointipalvelut-sivusto on julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi osoitteessa:

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla oli vuoden 2024 aikana noin 1,1 miljoonaa kävijää. Yksittäisiä käyntejä luvn.fi-verkkosivustolla on noin 100 000 kuukaudessa. Hakukoneen avulla asukkaat voivat hakea nyt hyvinvointialueen palvelujen lisäksi myös kuntien, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien tapahtumia ja palveluja. Hakukoneessa asukas voi käyttää vapaata sanahakua, tai valita suodattimesta haluamansa sijainnin, ikäryhmän ja teeman. Länsi-Uudenmaan kuntien lisäksi palveluja ja tapahtumia voi hakea myös muualta Etelä-Suomesta.

Hakukone hakee tietoja ja tapahtumia Lähellä.fi-palvelusta sekä palvelutietovarannosta (PTV), johon tallennetaan muun muassa kuntien ja hyvinvointialueiden palvelunkuvaukset. Siksi onkin tärkeää, että kunnat ja järjestöt lisäisivät palvelunsa ja tapahtumansa kattavasti näihin järjestelmiin.

Teemat selkeyttävät palvelun osa-alueita

Hyvinvointipalvelut-sivustoon kuuluu hakukoneen lisäksi teemasivuja, joissa esitellään eri aihealueiden palveluja ja linkkejä. Teemoja ovat esimerkiksi liikunta ja liikkuminen, luonto, mielen hyvinvointi, ravitsemus, kulttuuri, päihteet ja riippuvuudet, tukea arkeen, apua väkivaltaan sekä ikääntyneiden hyvinvointi. Teemoja voidaan jatkossa myös lisätä. Hyvinvointipalvelut-sivusto ja hakukone on tulevaisuudessa tarkoitus julkaista ainakin osittain myös englanninkielisenä. Hakukoneen teknisestä toteutuksesta vastaa Wunder Oy.

Palvelu sekä asiakkaille että ammattilaisille



Hyvinvointipalvelut-sivusto on tarkoitettu sekä asukkaiden että sote-ammattilaisten käyttöön. Hyvinvointialueen ammattilaisten lisäksi myös kuntien, järjestöjen ja yhdistysten ammattilaiset voivat ohjata asiakkaitaan hyödyntämään palvelua. Hyvinvointia ja terveyttä tukeva toiminta auttaa sairauksien ennaltaehkäisyssä, ja matalan kynnyksen digitaalisiin palveluihin ohjaaminen tukee asukkaiden omatoimista tiedonhakua ja hyvinvoinnin edistämistä.

Hyvinvointipalvelun kehittäminen (2022–2025) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (RRP) ja Europan Unionin rahoittama (NextGenerationEU). Ohjelman tavoitteena on ollut, että kaikilla hyvinvointialueilla on käytössään alueelliset digitaaliset palvelutarjottimet eli palvelusivustot hyvinvointipalveluista vuoden 2024 loppuun mennessä. Sivustojen tulee sisältää muun muassa elintapa-, sote-, kulttuuri-, liikunta- ja luontopalvelut.