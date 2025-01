Sunborn Internationalin hanke Vancouverissa etenee – vähähiilinen kelluva hotelli ja matkailukohde suunnitteilla

Kotkan akkumateriaalitehtaan ympäristölupa sai lainvoiman 9.12.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämään Easpring Finland New Materials Oy:n Kotkan katodiaktiivimateriaalitehtaan ympäristölupaan ei jätetty valitusajan puitteissa valituksia, joten lupa on saanut lainvoiman. ”Lainvoimainen ympäristölupa on erittäin merkittävä askel hankkeellemme, jolla on mahdollisuus luoda Kotkaan elinvoimaa puhtaan siirtymän teollisuudesta sekä palvella eurooppalaisten akkutehtaiden tarpeita”, Easpring Finland New Materialsin Vesa Koivisto toteaa. Aluehallintovirasto myönsi tehtaalle ympäristöluvan 29.10.2024, jota seurasi kuulemisaika. Voit lukea Easpring Finland New Materials Oy:n aiemman ympäristölupaa koskevan tiedotteen täältä: Easpring Finlandin Kotkan akkumateriaalitehdas sai ympäristöluvan. Tehtaan on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2026.