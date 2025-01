Lempäälän konsernipalvelujohtajaksi valittiin Maria Virtanen.

Maria Virtanen on toiminut Lempäälän kunnan elinvoimapäällikkönä vuodesta 2023 lähtien. Elinvoimapäällikkönä hän on toiminut kunnan johtoryhmän jäsenenä vastaten elinkeino-, työllisyys- ja maaseutupalveluista sekä elinvoimahankkeista, joihin lukeutuu mm. Lempäälän Asuntomessut 2026 -hanke. Elinvoimapäällikkönä Virtanen on toiminut myös kunnanhallituksen alaisen elinvoimajaoston esittelijänä. Hän on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Pirkanmaan liitossa projektipäällikkönä Innovaatio- ja tulevaisuustyössä, Pirkanmaan Yrittäjissä elinkeinoasioiden päällikkönä sekä projektipäällikkönä Tampereen kaupungin konsernihallinnon tilaajaryhmässä osaamis-, elinkeino- ja työllisyyspalveluiden parissa. Koulutukseltaan Virtanen on hallintotieteiden maisteri.

Konsernipalvelujohtajan virkaan haki yhteensä 68 hakijaa, joista 63 täytti ylemmän korkeakoulututkinnon kelpoisuusvaatimuksen. Haastatteluihin kutsuttiin yhdeksän hakijaa, joiden joukosta valittiin kolme hakijaa soveltuvuusarviointeihin.