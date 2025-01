Topi Raitanen haastaa vanhat toimintatavat – Workbana mullistaa työnhaun

Raitanen kertoo, että päätös lähteä mukaan yritystoimintaan liittyy myös hänen haluunsa varautua urheilun jälkeiseen tulevaisuuteen: "Urheilu-ura on ensimmäinen työurani ja olen aina tiennyt, että on tärkeää valmistautua siihen hetkeen, kun piikkarit laitetaan naulaan. Haluan rakentaa itselleni merkityksellisen toisen työuran ja olla mukana luomassa jotain, mikä aidosti hyödyttää muita. Tiedän, että tärkeintä on uskaltaa yrittää – sekä urheilussa että liiketoiminnassa."

Workbana – uudenlainen tapa kohdata työ ja tekijä

Workbana on työnhaun ja rekrytoinnin alusta, jonka tavoitteena on hyödyntää tekoälypohjaisia ratkaisuja. Se tarjoaa työnhakijoille helppokäyttöisen CV-työkalun ja auttaa työnantajia kehittämään työnantajamielikuvaansa. Tavoitteena on tehdä työnhausta tehokkaampaa sekä työnhakijoille että työnantajille.

"Workbana syntyi tarpeesta yksinkertaistaa ja tehdä työnhausta tehokkaampaa. Me olemme täällä muuttamassa työmarkkinoiden pelikenttää. Tavoitteenamme on tehdä työnhausta nopeampaa ja helpompaa kaikille osapuolille hyödyntämällä teknologiaa ja viestintää", Raitanen sanoo.

Urheilijan mentaliteetti mukana uudessa roolissa

Urheilijana Raitanen on tottunut tavoittelemaan huippua pitkäjänteisesti ja periksiantamattomasti: "Urheilussa olen oppinut, että menestys syntyy pitkäjänteisyydestä, yhteistyöstä ja rohkeudesta ajatella uudella tavalla. Näitä arvoja tuon nyt myös Workbanaan. Meidän tavoitteena on luoda Euroopan kattava palvelu, joka auttaa löytämään parhaat tekijät mistä tahansa."

Workbana tulee lanseerauksensa myötä avaamaan uusia mahdollisuuksia sekä työnhakijoille että työnantajille ja haastamaan perinteiset käytännöt.

"Toivon, että Workbana herättää keskustelua siitä, miten työmarkkinoita voidaan kehittää. Me haluamme kannustaa ihmiset töihin ja muistuttaa, ettei ole olemassa 'huonoja duuneja' – jokainen työ on arvokasta", Raitanen lisää.