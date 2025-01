Saamelaisalueen koulutuskeskuksen pääkoulun perusparannushanke valmistui – tulevaisuudessa koulun toiminnot keskitetään Inariin

Koulutoiminta oli käynnissä koko hankkeen ajan, ja muutostyöt tehtiin kolmessa vaiheessa.

”Peruskorjatut toimitilat ovat nykyaikaisia ja käyttäjien toimintaa tukevia työympäristöjä, joissa on hyvät edellytykset hoitaa nykyvaatimusten mukaista koulutusta ja työtehtäviä. Hanke saatiin toteutettua kokonaistaloudellisesti, kustannusarvion alittavasti. Hanke vaati osapuolien tiivistä yhteistyötä hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Miikka Teppo.

”Oppilaitoksen kannalta on tärkeää, että saimme ajanmukaiset ja terveysturvalliset tilat, joissa sekä opiskelijat että henkilöstö viihtyvät ja voivat hyvin. Uudistuneissa tiloissa pystymme toteuttamaan opetusta laadukkaasti opetusmenetelmiä kehittäen. Myös kulkeminen vähenee ja sitä kautta liikenneturvallisuus ja tilojen käyttöaste paranevat. Olemme erittäin iloisia onnistuneesta lopputuloksesta ja hyvästä yhteistyöstä toimitilahankkeen aikana”, toteaa SAKK:n rehtori Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen.

SAKK hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtisuunnittelu Voutilainen Oy Rovaniemeltä ja rakennuttajana toimi valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt ja pääurakoitsijana Juto Rakennus Oy. Rakennushankkeen kustannusarvio oli 10,8 milj. euroa, mikä alitettiin noin 10 %.

Pääkoulun uudistaminen on osa laajempaa Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toimitilojen kehittämissuunnitelmaa. Tavoitteena on parantaa tilojen laatua sekä toiminnallisuutta ja samalla yhdistää toimintoja Inarin kylälle.

Uusi asuntolarakennus valmistuu kesällä 2025

Osana toimintojen yhdistämistä koulun asuntolatoiminta keskittyy jatkossa Inariin ns. Jeeran alueelle. Tällä hetkellä Kaamasen Toivoniemessä olevat asuntolapaikat siirtyvät Inariin syksystä 2025 alkaen, kun uusi asuntolarakennus valmistuu keväällä Jeeraan. Rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2024 ja ovat edenneet aikataulussa ja kustannusarviossa.

Opetusteurastamo ja lihankäsittelytilat suunnitteluvaiheessa

Opetustoiminnan ja asuntoloiden siirtymisen jälkeen sijaitsevat Toivonimessä vielä koulun opetusteurastamo ja siihen liittyvät lihankäsittelytilat. Tilat ovat osin vanhentuneet niin teknisesti kuin toiminnan näkökulmasta. Uuden opetusteurastamon sijoittamista Inariin kirkonkylän pohjoispuolelle Kaamasentien varrelle on tehty alustavia suunnitelmia. Tarkempi suunnittelu käynnistyy alkuvuonna 2025.

Uusien tilojen myötä pystytään huomioimaan paremmin opetuksen tarpeet, kiertotalouden näkökulmat ja myös saamelaisalueen elinkeinojen tukeminen. Uudet tilat ja tekniset ratkaisut tarjoavat mahdollisuuden lihan jatkojalostuksen kehittämiseen. ”Varsinaiset päätökset opetusteurastamon hankkeesta tehdään tarkentuneiden suunnitelmien valmistuttua. Alustavan arvion mukaan uudet tilat voisivat olla käytössä syksyllä 2026”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen asiakaspäällikkö Sonja Nybonn.

Toimintojen yhdistämisen ja keskittämisen myötä SAKK:n tilankäyttö tehostuu noin 2000 m2 verran. Senaatti-kiinteistöjen vaikutusarvioinnin mukaan tehostumisella on saavutettavissa jopa 65 000 kg CO2 –päästövähennys vuosittain, mikä on seurausta sähkön ja lämmön kulutuksen vähenemisestä.

Valtio tulee luopumaan Toivoniemen ja Hopealammen rakennuksista ja alueista, kun koulun toiminnot keskittyvät Inariin.