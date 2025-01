Malminkartanon asukkaita kutsutaan pormestarin asukasiltaan 27. helmikuuta

Malminkartanon asukkaat ovat tervetulleita keskustelemaan ajankohtaisista asioista Malminkartanon nuorisotalolle (Piianpolku 3–5 C). Pormestarin asukasiltaan voi osallistua verkossa Helsinki-kanavalla, jolloin tilaisuuteen voi lähettää kysymyksiä viestiseinän kautta. Tilaisuus tallennetaan Helsinki-kanavalle myöhempää katselua varten.



– On mukava jalkautua jututtamaan malminkartanolaisia, jotka voivat esittää kysymyksiä kaupungin asiantuntijoille. Ajankohtainen helsinkiläinen paikallistieto on myös pormestarille mukavaa pääomaa, sanoo pormestari Juhana Vartiainen.



Ennen keskusteluosuuden alkamista avataan Malminkartanon nuorisotalon aulassa kello 17.30 lähtien pop up -tori. Torilla on mahdollisuus keskustella Malminkartanon asioista kaupungin asiantuntijoiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa kello 18.30 saakka.

Asukkaiden ajatuksia kootaan ennen asukasiltaa KerroKantasi-kyselyn avulla





KerroKantasi-kyselyn avulla voi lähettää tilaisuuden järjestäjille jo ennakolta ajatuksia ja ideoita Malminkartanon kehittämiseksi. Kysely sulkeutuu 26. helmikuuta kello 23.59.



Pohjoisen suurpiirin ja Kaarelan stadiluotsi Elina Pentikäinen on pormestarin asukasiltana paikalla. Hän auttaa kaupunkilaisia osallistumaan oman asuinalueensa kehittämiseen, löytämään oikeat kanavat vaikuttaa sekä tukee kaupunkilaisten, yhteisöjen ja kaupungin työntekijöiden keskinäistä vuoropuhelua sekä yhdessä toimimista.

Pormestarin asukasiltojen perinne on pitkä





Kaupunginjohtaja Teuvo Auran aloitteesta ryhdyttiin 1970-luvun puolivälissä järjestämään Helsinki-tunteja, joiden aikana asiantuntijat vastasivat asukkaiden ja toimittajien esittämiin kysymyksiin.



Asukasillat ovat yhä edelleen keskustelutilaisuuksia, joissa asukkaiden on mahdollista kysyä kaupungin toimialaan liittyvistä asioista suoraan pormestarilta ja kaupungin asiantuntijoilta.



– Pormestarin asukasiltojen idea on saada asukkaat ja päättäjät keskustelemaan mahdollisimman suoraan keskenään, jolloin keskustelu hyödyttää molempia osapuolia parhaalla tavalla. Molemmat voivat antaa keskusteluun omaa kokemustietoaan, kertoo tilaisuuksien käytännön järjestelyistä vastaava vuorovaikutusasiantuntija Jarkko Laaksonen.



Kaupunki siirtyi pormestarimalliin kesäkuussa 2017, jolloin tilaisuuden nimeksi päätettiin antaa pormestarin asukasilta. Pormestarin asukasillat vakiintuivat silloin kaksiosaisiksi, illan aloittavaan pop up -toritilaisuuteen ja sitä seuraavaan keskusteluosuuteen.



Pormestarin asukasilta järjestetään 3–4 kertaa vuodessa tietyn kaupunginosan tai alueen asukkaille. Keskustelua käydään alueen asukkaiden esille tuomista aiheista.



Yhteistyökumppaneina järjestelyissä ovat kaupunginosan asukasyhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat.



Aiemmin järjestettyjen pormestarin asukasiltojen tallenteita on katsottavissa Helsinki-kanavalla.



Tämä tiedote julkaistiin Hel.fi-sivustolla käännösversiona ruotsiksi ja englanniksi.