Kasvutarina jatkuu – Briotech Kansallinen Liiga

Briotech Kansallinen Liiga symboloi rohkeutta, kasvua ja innovaatioita – arvoja, joita sekä Briotech että naisten jalkapallon pääsarja jakavat. Briotechin uraauurtavat ihonhoitotuotteet edustavat vastuullisuutta ja hyvinvoinnin edistämistä, jotka ovat keskeisessä roolissa myös Briotech Kansallisen Liigan strategiassa.

Briotechin kumppanuus laajenee pääsarjan lisäksi naisten jalkapallon A-maajoukkueeseen, Helmareihin. Tämä kumppanuus tukee Helmareiden valmistautumista kesän 2025 WEURO-turnaukseen, jossa joukkue tavoittelee menestystä Euroopan huipulla.

"Briotechille yhteistyö Kansallisen Liigan ja Helmareiden kanssa on strateginen valinta tulla suuremman suomalaisen ja kansainvälisen yleisön tietoisuuteen naisten huippu-urheilun kautta. Naisten pelaama jalkapallo Suomessa sekä maailmalla on kehittynyt lajina suurin harppauksin ja sama kehitys jatkuu tulevina vuosina. Me haluamme olla mukana rakentamassa modernia, suomalaista urheilun menestystarinaa," kertoo Briotech Euroopan toimitusjohtaja Ville Sarja.

Yhdessä kohti modernia huippu-urheilua

Briotechin ja Kansallisen Liigan yhteistyö merkitsee paljon enemmän kuin uutta nimeä – se on vahva viesti siitä, että suomalainen naisten pelaama jalkapallo on kaupallisesti kiinnostava markkinointialusta. Briotech Kansallinen Liiga ja sen kumppanit keskittyvät jatkossa vahvasti ottelutapahtumien vetovoiman kasvattamiseen sekä uusiin markkinoinnillisiin sisältöihin, joiden keskiössä ovat pelaajat, fanit ja yhteisöllisyys.

"Kumppanuus Briotechin kanssa tukee uudistetun strategiakauden 2025–28 tavoitteitamme, jotka painottavat pääsarjan kaupallista kehitystä ja fanikokemuksen parantamista. Olemme erityisen innoissamme siitä, että Briotechin tuki näkyy konkreettisina toimenpiteinä jo heti kauden alusta alkaen. Tämä yhteistyö on upea esimerkki siitä, miten voimme yhdessä luoda jotain ainutlaatuista ja kestävää. Nyt on täydellinen hetki näyttää, miten suomalainen naisten pelaama jalkapallo voi toimia suunnannäyttäjänä niin kentällä kuin sen ulkopuolella," toteaa Briotech Kansallisen Liigan kehityspäällikkö Minna Kauppinen.

Hypokloorihapoke on valkosolujen tuottama molekyyli, jolla on kehossa antimikrobinen sekä tulehdusta hillitsevä vaikutus. Briotech valmistaa hypokloorihapokkeen itse kehittämällään teknologialla sähkön avulla vedestä ja suolasta Helsingissä, Suomessa ja Seattlessa, Yhdysvalloissa. Hypokloorihapokkeesta valmistetaan mm. hellävaraisia ja tehokkaita ihonhoitotuotteita, jotka on dermatologisesti testattu soveltuen myös herkälle iholle.

Yrityksen tunnetuin tuote on Topical Skin Spray, koko keholle soveltuva aktiivisen liikkujan monitoimituote, joka raikastaa, virkistää ja auttaa ihoa palautumaan rasituksen jälkeen. Tuote on markkinajohtaja omassa tuoteryhmässään Yhdysvalloissa.

Briotech Kansallinen Liiga on naisten jalkapallon pääsarja. Missiomme on vahvistaa edellytyksiä naisten pelaaman pääsarjajalkapallon kasvulle ja menestykselle Suomessa. Visiomme ”Modernia huippu-urheilua” kiteytyy neljään osa-alueeseen: positiivinen yhteisöllisyys, tasa-arvon suunnannäyttäjä, korkea suorituskyky ja tinkimätön ammattimaisuus.

