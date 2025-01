Lumilautailija Telma Särkipaju uusin Red Bull -urheilija.

Seinäjoelta maailmalle ponnistanut Telma on saanut lumilautailun ohella runsaasti tunnustusta positiivisesta asenteestaan ja elämänilostaan.

19-vuotias suomalainen kilpailee aktiivisesti useissa eri lumilautailukategorioissa. Tämän lisäksi hän tuottaa kattavasti sisältöä omille sosiaalisen median kanavilleen (Instagram/TikTok), ja hänet on nähty paikallisissa lumilautailuelokuvissa, kuten ”United Chaos – Hot mess”.

Telma toivotettiin tervetulleeksi Red Bullin laskuperheeseen yhteisellä illallisella Aspenissa, jossa hän pääsi samaan pöytään kaikkien X-Gamesissä kilpailevien Red Bull -laskijoiden kanssa. Hän kommentoi uutta sopimustaan innoissaan: ”Onhan tämä aivan mieletöntä päästä edustamaan Red Bullia, kaikkien uskomattomien lumilautailijoiden ja urheilijoiden joukkoon. Etuoikeutettu olo ja tulen kantamaan brändin logoa isolla ylpeydellä!”

Yli kymmenen vuotta Red Bullia edustanut lumilautailulegenda Eero Ettala on myös iloinen uudesta kiinnityksestä: ”Telma on mielettömän energinen ja positiivinen tyyppi ja mä oon pitkään ollut sitä mieltä, että Telmasta tulee seuraava naislumilautailun supertähti. Laskijana Telma on todella tyylikäs ja varma, ja hän vetää aina todella isosti! En voisi olla tyytyväisempi, että saadaan toinen lumilautailija pitkästä aikaa Red Bull Suomen urheilijatiimiin, ja toivottavasti päästään mahdollisimman pian tekemään yhteisiä projekteja!”

”Olemme seuranneet Telmaa jo usean vuoden ajan, joten on mahtavaa päästä tekemään hänen kanssaan yhteistyötä. Telma on loistava moderni lumilautailija, joka pystyy sekä kilpailemaan maailman huipulla että tuottamaan monipuolisesti katu-uskottavaa sisältöä. Olemme erittäin onnellisia, että saimme kiinnitettyä Telman meidän tiimiimme ja odotamme tulevaa yhteistyötä innolla!” Red Bull Suomen sports manager Sami Vihma toteaa tyytyväisenä.