Kutsu markkinavuoropuheluun / Onkilahden kahvila ja kirjaston kahvila Proosa

Onkilahden kahvila

Onkilahden alue on kasvanut merkittäväksi virkistysalueeksi, joka houkuttelee ihmisiä harrastamaan ja viettämään vapaa-aikaa. Alueelta löytyy jo kävelyreittejä, leikkipuisto, kuntoiluvälineitä, koirapuisto, lentopallokenttä, skeittiparkki, ulkokuntosali ja viime vuonna avattu liikennepuisto.

Alue tarjoaa toimintaa kaikille ympäri vuoden ja näin ollen erinomaiset puitteet myös kahvilatoiminnalle. Tulemme etsimään uutta kahvilayrittäjää palvelemaan puiston monipuolista käyttäjäkuntaa.

Kahvilarakennuksen pinta-ala on 107,5 m² ja sen yhteyteen on rakennettu iso terassialue. Kahvilassa on 40 asiakaspaikkaa. Kahvilan on tarkoitus olla auki joka päivä Onkilahden liikennepuiston aukioloaikojen mukaisesti.

Kirjaston kahvila Proosa

Myös Vaasan kaupungin pääkirjastoon tullaan hakemaan kahvilayrittäjää pyörittämään lounas- ja kahvilatoimintaa. Kirjasto tarjoaa kattavan aineistokokoelman lisäksi viihtyisiä kokoontumis- ja oleskelutiloja, sekä runsaasti tapahtumia niin lapsille kuin aikuisillekin. Näin ollen myös lounas- ja kahvilatoiminta on tärkeä ja toivottu osa kirjaston palvelutarjontaa.

Kahvilassa on noin 40 asiakaspaikkaa ja sen tulisi palvella asiakkaita vähintään joka arkipäivä klo 10–16. Kahvilan yhteydessä oleva keittiö soveltuu ruuan valmistukseen.

Osallistu infotilaisuuteen!

Pääkirjaston draamasalissa järjestetään maanantaina 10.2.2025 klo 15–17 infotilaisuus, jossa esitellään molemmat kohteet. Esittelytilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki paikoista kiinnostuneet.

Lisätiedot:

Kutsu markkinavuoropuheluun (hankintailmoitukset.fi)