Ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy Nokialle suunnitellun synteettisen metaanin tuotantolaitoksen osalta

Freija AS -yhtiö, joka on osa pohjoismaista teollisuusyritystä Vanir Green Industriesia, suunnittelee synteettisten polttoaineiden tuotantolaitosta Nokialle Kolmenkulman teollisuusalueelle. Freija on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) hankkeesta laaditun ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

E-metaanin tuotantoprosessi alkaa veden (H₂O) elektrolyysillä, jossa tuotetaan vetyä (H₂) ja happea (O₂). Vety kuivataan ja puhdistetaan metanointia varten, ja happi johdetaan ilmaan. Raaka-aineena tarvittava hiilidioksidi (CO₂) toimitetaan joko kaasuna siirtoputkea pitkin ja nesteytetään tuotantolaitoksella tai toimitetaan säiliöautoilla valmiiksi nesteytettynä, minkä jälkeen se varastoidaan ja paineistetaan metanointia varten.

Metanointiprosessissa hiilidioksidi reagoi vedyn kanssa muodostaen metaania (CH₄) ja vettä (H₂O). Metanoinnin jälkeen kaasu puhdistetaan epäpuhtauksista, minkä jälkeen se syötetään joko Gasumin kaasuverkkoon e-metaanina tai nesteytetään eLNG:ksi (elektrolyyttisesti valmistettu nesteytetty maakaasu) varastointia ja kuljetusta varten.

Suurimmillaan kolme elektrolyyseriä

Suurimmassa hankevaihtoehdossa rakennettaisiin kolme elektrolyyseriä, metaanintuotantoyksikkö sekä e-metaanin nesteytysyksikkö. Hiilidioksidin siirtämiseen vaihtoehtoina olisi putkisiirto tai siirto säiliöautoilla Tampereen Energian Naistenlahden voimalasta tuotantolaitokseen.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja vertaillaan niiden vaikutuksia YVA-lain vaatimusten mukaisesti.

YVA-menettely sisältää seuraavat vaihtoehdot:

• Vaihtoehto, VE0: Hanketta ei toteuteta

• Vaihtoehto, VE1: 160 MW elektrolyyseri ja metanointi

• Vaihtoehto, VE2: 320 MW elektrolyyseri ja metanointi

• Vaihtoehto, VE3: 480 MW elektrolyyseri, metanointi ja nesteytys

Vaihtoehtojen lisäksi arviointimenettelyssä tarkastellaan eri hiilidioksidin toimitusmahdollisuuksia. Hiilidioksidi voidaan toimittaa hankkeelle joko kaasuna siirtoputkea pitkin tai nesteytettynä säiliöautoilla.

Siirtoputki kulkisi mahdollisuuksien mukaan olemassa olevan maakaasuputken reittiä alittaen vesistön, joka on lähellä Tampereen Energian Naistenlahden voimalaa. Vesistön alituksessa selvitetään mahdollisuutta käyttää nykyistä maakaasuputkea tai vaihtoehtoisesti sen rinnalle rakennettaisiin uusi siirtoputki hiilidioksidille.

Vaihtoehtoisesti hiilidioksidi toimitettaisiin tuotantolaitokselle nesteytettynä säiliöautoilla, jotka kuljettaisivat hiilidioksidia soveltuvista lähteistä.

Arviointiohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus 11. helmikuuta klo 18 Nokia-salissa osoitteessa Kylmänojankatu 3, 37100 Nokia. Ovet ovat avoinna yleisölle klo 17.30 alkaen ja samassa yhteydessä on kahvitarjoilu.

Arviointiohjelma ja tarkemmat tiedot hankkeesta ovat saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: Synteettisen metaanin tuotanto, Nokia

Arviointiohjelmasta on myös painettu versio seuraavissa toimipaikoissa aukioloaikojen mukaan:

Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Härkitie 6 37100 Nokia

Tampereen kaupungin palvelupiste, Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere

Suunnitelmista voi esittää mielipiteitä

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 22. helmikuuta Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/11972/2024). Mielipiteet huomioidaan ELY-keskuksen antamassa ohjelmalausunnossa.