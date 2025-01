Päijät-Häme kiittää - Hallitus myöntänyt LUT-yliopistolle ja LAB-ammattikorkeakoululle uusia koulutusvastuita

Hallitus on myöntänyt LUT-yliopistolle rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuun. Tämä päätös on merkittävä askel kohti alueen ja koko Suomen osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistamista. LUT-yliopisto on tunnettu korkealaatuisesta tutkimus- ja koulutustoiminnastaan, ja sen opiskelijamäärät ovat jatkuvassa kasvussa. Uusi koulutusohjelma tukee yliopiston pyrkimyksiä kehittää kestäviä ratkaisuja ja vahvistaa yhteistyötä maakunnan elinkeinoelämän kanssa.

" Haluamme olla tukemassa LUT:in uusia avauksia Suomessa ja kansainvälisesti. Olemmekin erittäin tyytyväisiä hallituksen päätökseen myöntää LUT-yliopistolle rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuu. Tämä päätös tukee alueemme elinvoimaa ja kehitystä sekä vahvistaa yliopiston ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä, kertoo maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol.

Lisäksi hallitus on myöntänyt LAB-ammattikorkeakoululle laboratorioanalyytikon koulutusvastuun. Laboratorioanalyytikon osaaminen vastaa vihreän siirtymän haasteisiin erityisesti biopohjaisten materiaalien kehittämisessä sekä kansallisiin tavoitteisiin teollisuuden TKI-intensiivisyyden vahvistamisessa.

"Myös LAB-ammattikorkeakoulun saama laboratorioanalyytikon koulutusvastuu on erittäin tärkeä alueemme elinkeinoelämän kannalta. Koulutuksen tuottama osaaminen on laaja-alaista ja tulee palvelemaan teknologiateollisuutta, kemianteollisuutta, elintarviketeollisuutta ja metsäteollisuutta", maakuntajohtaja iloitsee.

LAB-ammattikorkeakoulu on tunnettu kiertotalouden, designin, innovaatioiden ja hyvinvoinnin vahvuusalueistaan, ja uusi koulutusohjelma vahvistaa näitä osaamisalueita entisestään.

LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun uudet koulutusohjelmat keskittyvät erityisesti suomalaisten yritysten ja yhteisöjen osaamisen ja kilpailukyvyn kasvattamiseen. Molemmilla oppilaitoksilla on merkittävää osaamista ja vahva tutkimus- ja koulutusinfra, joka tukee näitä uusia koulutusvastuita.