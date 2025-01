Akavan opiskelijat: Eläkeuudistuksen neuvottelutulos hyvä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kannalta

– Mielestämme neuvottelutulos on paras ratkaisu nykyisissä oloissa, joissa on paljon epävarmuutta. Olemme siihen tyytyväisiä nykyisten nuorten ja tulevien sukupolvien näkökulmasta. On hienoa, että työmarkkinajärjestöt pääsivät neuvottelutulokseen, sanoo Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Pauliina Ryökäs.

– Eläkeuudistuksen kokonaisuuteen kuuluu sijoitusten tuotto-odotusten kasvun lisäksi eläkerahastoinnin vahvistaminen. Tämä vähentää riskiä, että tulevien sukupolvien eläkkeitä joudutaan leikkaamaan. Arvostamme tätä Akavan opiskelijoissa, Ryökäs jatkaa.

– Kun työeläkejärjestelmän rahoitusta saadaan vahvistettua, eläkemaksujen nostopaineita saadaan torjuttua myös pidemmällä aikavälillä. Meille on tärkeää, että luottamus eläkejärjestelmään säilyy eri ikäluokissa, mutta erityinen merkitys näillä ratkaisuilla on tämän päivän nuorille, Ryökäs toteaa.