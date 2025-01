Sofia Virta hämmästelee Antti Lindtmanin puheita: “Mikäli sosiaalidemokraatit jää lähes ainoana perussuomalaisten rinnalle…”

Virta muistuttaa, että mediat uutisoivat jo lähes tasan kymmenen vuotta sitten Vihreiden tavoitteesta luopua työvoiman saatavuusharkinnasta. Tavoite oli kirjattu Vihreiden eduskuntavaaliohjelmaan osana puolueen työllisyyspakettia jo keväällä 2015.

– Jo silloin yritykset valittivat, että saatavuusharkinta vaikeuttaa sopivan työvoiman palkkaamista, ja siksi tämä on ollut Vihreiden linja jo pitkään. Suomalaiset yritykset tarvitsevat työvoimaa ja riittävät palvelut on mahdollista turvata vain, mikäli meillä on riittävästi ihmisiä, Virta huomauttaa.

– Kymmenen vuotta sitten Vihreät olivat kantansa kanssa yksin. Nyt on hyvä, että myös muita puolueita, kuten viimeisimpänä vasemmistoliitto, ovat tulossa tässä Vihreiden kanssa samalle linjalle, Virta toteaa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kutsuu puheita saatavuusharkinnasta luopumisesta huolestuttaviksi ja “vaaralliseksi haihatteluksi”. Virtaa Lindtmanin puheet ihmetyttävät.

– Sitä luulisi, että hekin haluaisivat turvata suomalaisille riittävät palvelut ja yrityksille riittävän työvoiman. Vaarallisempana pitäisin SDP:n ummehtunutta linjaa tässä kysymyksessä. Suomella ei ole varaa jämähtää paikalleen tilanteessa, jossa Suomi ei ole kasvanut verrokkimaiden tavoin yli vuosikymmeneen. On kiinnostavaa, mikäli sosiaalidemokraatit jää lähes ainoana perussuomalaisten rinnalle vastustamaan saatavuusharkinnasta luopumista, Virta toteaa.