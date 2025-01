”Aloita sopimalla tietojen käytöstä” – Kiinteistö- ja rakentamisala sai Tekoälyn eettisen pelikirjan

Kiinteistö- ja rakentamisalalle suunnattu Tekoälyn eettinen pelikirja jakaa tietoa tekoälystä ja opastaa tekoälyn kestävään hyödyntämiseen. Rakennustietosäätiön ja A-Insinöörien tänään 24.1.2025 julkaiseman pelikirjan ensimmäinen versio keskittyy hyviin tekoälykäytäntöihin rakentamisen hankkeiden johtamisessa, suunnittelussa ja konsultoinnissa. Pelikirja löytyy verkko-osoitteesta rts.fi/tekoalyn-pelikirja

– Tekoäly on globaali teknologiailmiö, mutta sen vastuullinen hyödyntäminen KIRA-alan toimintaympäristössä tarvitsee toimialakohtaiset hyvät toimintatavat. Pelikirja auttaa kaikissa rooleissa, olitpa sitten tekoälyn tuottaman tiedon käyttäjä, datan tarjoaja, asiantuntija tai liiketoimintajohtaja, tutkimusjohtaja Tommi Arola Rakennustietosäätiöstä tiivistää.

– Juuri nyt on paljon intoa keksiä tekoälyn avulla kaikenlaista uutta, mutta on tärkeä löytää tasapaino nopean kehityksen ja turvallisen etenemisen välillä. Tähän järkevään kiiruhtamiseen olemme pyrkineet tuomaan tietoa ja opastusta, innovaatiojohtaja Pieti Marjavaara A-Insinööreistä toteaa.

Pelikirja keskittyykin paljolti tekoälyn hyödyntämisen perustaan: mm. tiedon käyttöä koskeviin hyviin sopimuskäytäntöihin sekä tekoälyn tuottaman tiedon luotettavuuden arviointiin. Jokaisen toimijan on tärkeä huomata ainakin omaan tietopääomaan liittyvät oikeutensa ja läpinäkyvyys tekoälyn käytössä, pelikirjan laatijat muistuttavat.

– Sopimalla tiedon käytöstä tehdään tiettäväksi, miten tekoälyn kanssa toimitaan: mitä tietoa saa käyttää, miten ja millä ehdoilla. Toinen keskeinen kysymys KIRA-alalla on tekoälyn tuottaman tiedon vinoumat ja mahdollisuus lähdeaineiston arviointiin. Mitä kriittisemmästä hankkeesta on kyse, sitä tärkeämpää on tietää, mistä tekoälyn tieto on lähtöisin, Arola toteaa.

– Hankkeissa pitäisi jo alkuvaiheessa yhdessä sopia, saako projektipankin sisältöjä käyttää myös tekoälytyökaluilla tai voiko jotakin dataa hyödyntää omien AI-mallien kouluttamiseen. Nämä ovat ihan eri tason kysymyksiä, jotka jo askarruttavat ihmisiä projekteissa, Marjavaara lisää.

Tilannekatsauksesta hyvien kehitysaihioiden tunnistamiseen

Laaja digitaalinen tietopaketti kertoo ajantasaisen tilannekatsauksen tekoälystä ja sen käytöstä rakennusalalla, ja neuvoo niin liiketoimintajohtajia, asiantuntijoita kuin teknologioiden kehittäjiä.

– Kiinteistö- ja rakennusala on täynnä herkullisia käyttökohteita tekoälylle, mutta alan organisaatiot eivät ole laajasti vielä ryhtyneet tekoälystrategioiden laatimiseen. Pelikirjan yhteiset käytännöt tukevat myös tätä tarvetta, Arola kuvaa.

Viidessä sisältöosassa paneudutaan hyviin tiedon käyttöä koskeviin sopimuskäytäntöihin, tekoälyn tuottaman tiedon jäljitettävyyteen ja tietoturvariskien hallintaan sekä opastetaan liiketoimintajohtoa tekoälyyn mahdollisuuksiin tarttumisessa ja sovellus- ja järjestelmäkehittäjiä hyvien käyttötapausten toteuttamisessa.

Tekoälyn pelikirja on tiettävästi ensimmäinen toimialakohtainen, hyviin toimintatapoihin tekoälyn käytössä johdattava ja vastuullista uutta liiketoimintaa edistävä julkaisu Suomessa. Koko kiinteistö- ja rakentamistoimialalle tarkoitettu pelikirja täydentyy kevään mittaan urakoinnin, tuoteteollisuuden ja kiinteistön omistamisen näkökulmilla.

Ammattilaisten lisäksi pelikirja on suunnattu myös rakennus- ja suunnittelualojen opiskelijoille. Yhteistyö oppilaitosten kanssa tulee olemaan pelikirjan laatijoiden kevään ohjelmassa.

– Nämä ovat asioita, joita alalle tulevien talenttien täytyy osata. Tekoälyhommia saa tehdä raksallakin, eikä tarvitse lähteä influensseriksi, Pieti Marjavaara sanoo.

Pelikirjaa rahoittavat suunnittelu- ja konsultointiyritysten toimialajärjestö SKOL ry, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton TT-säätiö, RIL-säätiö sekä tekijät, Rakennustietosäätiö ja A-Insinöörit.