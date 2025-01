Kolme hakijaa jatkaa viimeiseen vaiheeseen Espoon kasvun ja oppimisen toimialajohtajan haussa

Seuraavat hakijat on kutsuttu jatkoon seuraavalle haastattelukierrokselle (aakkosjärjestyksessä):

Mäkelä Mikko

Narvo-Akkola Merja

Simons Tiina

Seuraava haastattelukierros on tavoitteena toteuttaa tammikuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen valintaprosessin on tarkoitus edetä siten, että toimialajohtajan valinta on kaupunginhallituksen käsittelyssä 10.2.2025 ja valtuusto valitsee toimialajohtajan 24.2.2025.

Espoon kasvun ja oppimisen toimialajohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä 34 hakemusta. Hakijoista 23 täyttää viran kelpoisuusehdot. Virka täytetään 1.4.2025 lukien.