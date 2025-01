Asuntosäätiö rakennuttaa uusia asumisoikeusasuntoja Espoon Suurpeltoon

Asuntosäätiö rakennuttaa Kirjakatu 6:een neljä kaksikerroksista rivitaloa, joihin tulee yhteensä 24 asumisoikeusasuntoa. Piilipuuntie 4:ään rakentuu kolme kaksikerroksista rivitaloa, joissa on yhteensä 22 asumisoikeusasuntoa. Molemmissa kohteissa kaikki asunnot ovat kolmioita tai neliöitä, ja asuntojen keskipinta-ala on noin 95 neliömetriä.

”Asuntosäätiöllä on entuudestaan Suurpellossa useampi kerrostalokohde. On hienoa päästä kehittämään kestävää ja viihtyisää asumista Espoossa sekä vastaamaan kohtuuhintaisten asuntojen tarpeeseen uusilla rivitalokodeilla. Emme ole pitkään aikaan rakennuttaneet uusia rivitalokohteita, joten uskomme, että tälle asumismuodolle on kysyntää”, sanoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

Kohteet ovat puuelementtirakenteisia ja puuverhoiltuja A-energialuokan taloja. Kaikissa asunnoissa on osittain katettu terassi. Molempiin kohteisiin tulee asukkaiden yhteiseen käyttöön lukittavia pyöräkatoksia sekä yhteiset leikki- ja oleskelualueet.

”Asuntosäätiö on Hartelan pitkäaikainen kumppani. On ilo ja kunnia jatkaa yhteistyötämme näiden Suurpellon puuelementtisten rivitalojen parissa”, sanoo Hartelan hankekehitysjohtaja Emma Grönlund.

Suurpellossa sijaitsevalla Opinmäen kampuksella on kansainvälinen koulu, suomenkielinen koulu, päiväkoti, kirjasto ja liikuntahalli. Arjen tärkeimmät palvelut löytyvät kauppakeskus Suuriksesta. Keskuspuiston ulkoilumahdollisuuksien lisäksi alueella on muun muassa Angry Birds -leikkipuisto sekä Rakkauden puutarha hedelmäpuineen. Alueella toimii myös aktiivinen Suurpelto-seura.

Lisätietoa:

Turkka Keravuori

Rakennuttamisjohtaja, Asuntosäätiö

p. 020 161 2272

turkka.keravuori@asuntosaatio.fi

Emma Grönlund

Hankekehitysjohtaja, Hartela Etelä-Suomi Oy

p. 050 414 4187

emma.gronlund@hartela.fi