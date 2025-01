Tampereen Härmälänrantaan uusia asuntoja Pyhäjärven rantaraitille

Härmälänrannan Arthur sijoittuu osoitteessa Siivekkeenkatu 9, ja sen tontti rajautuu rantapuistoon. Useasta asunnosta on näkymä suoraan Pyhäjärvelle tai puistoon, mikä on ollut arkkitehtisuunnittelussa lähtökohtana. Tämä näkyy asuntojen pohjasuunnittelussa esimerkiksi parvekkeiden ja ikkunoiden sijoittelussa.

Asuntoja tulee yhteensä 46 kappaletta, joista suurimmat ovat neljän huoneen perheasuntoja. Rakennuksessa on seitsemänkerroksinen puoli sekä kaksikerroksinen kaupunkipientaloa muistuttava osa, johon tulee kolme asuntoa. Asukaspysäköinti toteutetaan korttelin pysäköintihalliin.

Tiiliverhoiltua julkisivua koristaa kahden ylimmän kerroksen kattolyhtymäinen osa, jossa koko julkisivun pituiset parvekkeet saavat aikaan lasimaisen vaikutelman.

”Härmälänranta on vuodesta toiseen ollut erittäin suosittu asuinalue, ja olemme rakentaneet alueelle lukuisia koteja, joiden suunnittelun yhtenä lähtökohtana on ollut vastuullisuus. Alue on matkan varrella kehittynyt huomattavasti, ja lähivuosina Härmälänrantaan pääsee myös ratikalla, mikä edelleen parantaa alueen saavutettavuutta. Luonnonläheisyys puisto- ja vesistöalueineen on ehdottomasti yksi Härmälänrannan valttikorteista”, kertoo Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma.

Härmälänrannan Arthurin energialuokka on A, ja sille tavoitellaan Rakennustiedon ympäristöluokitusta. Rakennuksen katolle sijoitettavien aurinkopaneelien tuottama energia hyödynnetään kiinteistösähkönä.

Rakentamisen arvioidaan käynnistyvän keväällä 2025, jolloin kohde valmistuu kesällä 2026.

Skanska on rakentanut samaan kortteliin vuonna 2023 valmistuneen As. Oy Härmälänrannan Unon, ja parhaillaan rakennetaan A-Kruunun vuokra-asuntoja.