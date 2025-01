Tuore ravintolatutkimus: Yli puolet ravintoloitsijoista uskoo oman liiketoiminnan positiiviseen kehitykseen

Viime vuodet ovat muokanneet merkittävästi kuluttajien ostokäyttäytymistä. Digitalisoituminen on ottanut aimo harppauksia eteenpäin, ja verkko-ostamisesta on tullut osa kuluttajien arkea. Myös ravintolapalveluiden käyttö on siirtynyt uudenlaiseen aikakauteen, kun kuluttajat voivat tilata ruokaa mobiililaitteellaan kätevästi minne haluavat.

Ravintola-ala on paininut vaikeuksissa, mutta Foodoran tuottaman ravintolatutkimuksen* mukaan kuluvalle vuodelle asetetaan positiivisia odotuksia ja toiveita. Tutkimukseen vastanneista ravintoloitsijoista yli puolet (62%) uskoo kasvuun ja liiketoiminnan positiiviseen kehitykseen. Vaikuttimina olivat usko omaan tekemiseen, liiketoiminnan kehittäminen ja yleinen taloudellisen tilanteen paraneminen.

Moni kasvuun uskova ravintoloitsija näkee myös henkilöstömäärän kasvavan ja asiakaspaikkojen todennäköisemmin lisääntyvän kuin vähentyvän seuraavan kahden vuoden aikana.

Etätyön yleistyminen ja arjen kiireisyys ovat lisänneet kuljetuspalveluiden suosiota etenkin kaupunkialueilla. Tutkimukseen osallistuneista ravintoloitsijoista 54 prosenttia arvioi kuljetuspalveluiden kautta tehtyjen tilausten kasvavan entisestään.

– Kuljetuspalveluiden rooli kuluttajien arjessa kasvaa jatkuvasti, mikä kannattaa ottaa huomioon liiketoimintaa suunniteltaessa. Ravintolat eivät ole enää pelkästään syömistä varten, vaan niistä haetaan myös elämyksellistä arjen vastapainoa. Ravintolat jakautuvat yhä vahvemmin kahteen. Niihin, joista arjessa tilataan nopeaa ja helppoa ruokaa ja niihin, joihin mennään paikan päälle hakemaan arjen elämyksiä, Foodoran toimitusjohtaja Einar Toivonen sanoo.

Palvelun vetovoiman on yllettävä myös digialustoille

Joka kolmas kyselyyn vastannut ravintoloitsija kertoi kaipaavansa ulkopuolista apua liiketoiminnan kehittämiseen. Tutkimus toi esiin, että etenkin markkinointiin liittyvissä kysymyksissä kaivataan näkemystä, ja kuljetuskumppanin kanavia halutaan hyödyntää entistä tehokkaammin näkyvyyden kasvattamiseksi.

Iso osa ravintoloitsijoista (75%) uskoo, että oman ravintolan liiketoiminta tulee kehittymään kuljetuspalveluiden avulla. Vajaa neljännes tutkimukseen vastanneista ravintoloitsijoista (24%) oli kuitenkin sitä mieltä, ettei kuljetuspalvelut tarjoa heille hyötyjä liiketoimintaan.

– Joidenkin ravintoloiden kohdalla meillä on vielä työsarkaa siinä, että he aidosti ymmärtäisivät kaiken hyödyn, jota voimme heille tarjota. Vahva tahtotilamme on olla ravintoloiden tukena toiminnan viemisessä uuteen aikakauteen. Tässä ajassa tärkeää on kehittää omaa ravintolatoimintaa niin, että sen vetovoima yltää myös digialustoille. Kuljetuspalvelut voivat olla ravintolan liiketoiminnan kehittämisessä hyvinä kasvun mahdollistajina, Toivonen toteaa.

*Foodoran ravintolatutkimus on toteutettu yhdessä Norstat -tutkimustoimiston kanssa. Tutkimukseen vastasi 125 yrittäjää ympäri Suomen. Asiakastutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten ravintolat kokevat tämän hetkisen tilanteen ja toimintaympäristön muutokset liiketoiminnassaan. Tutkimus toteutettiin online-kyselynä loppuvuodesta 2024.