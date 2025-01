Forssan ABC:n jättikokoinen suurteholatausasema on avattu

ABC Forssan sähköautojen latausasemaa on laajennettu merkittävästi. Latauspisteitä on yhteensä 28, joista 23 on suurteholatauspisteitä. Suurteholatausaseman kokonaisteho on 2200 kW. ABC Forssa liittyy siis Suomen suurimpien ja tehokkaimpien sähköautojen julkisten latausasemien joukkoon.

”ABC Forssan laajennus on todella merkittävä. Mittaluokaltaan tämän kokoisia julkisia latausasemia ei ole kuin muutama. Mahtavaa saada tämä palvelemaan kakkostien liikennettä”, kertoo ryhmäpäällikkö Sami Kovanen.

ABC Forssan latausaseman virallisia avajaisia vietetään lauantaina 1. helmikuuta klo 10–14. Avajaisissa ABC Latauksen asiantuntija kertoo sähköautoilusta ja lataamisesta. Myös ABC Forssan ravintolat osallistuvat juhlintaan erilaisin tarjouksin. Tule nauttimaan hyvää ruokaa ja keskustelemaan sähköautoilusta!

Osuuskauppa Hämeenmaa on laajentanut merkittävästi sähköautojen julkisia latausmahdollisuuksia ABC-asemillaan. Vuoden 2024 aikana valmistuvat jättiasemat Suomen vilkkaimmin liikennöityjen valtateiden varsille kolmostien ABC Tiiriö Hämeenlinnan sekä nelostien ABC Heinolan ja ABC Renkomäki Lahden yhteyteen.

Seuraava jättiasema on jo tulossa, kun ABC Riihimäelle avataan vastaava asema kevään 2025 aikana