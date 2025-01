Hiiden Opistolle on myönnetty oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti

Sertifikaatin saaminen edellytti Hiiden Opistolta kattavaa itsearviointiprosessia, jossa tarkasteltiin oppilaitoksen toiminnan eri osa-alueita, kuten koulutustarjontaa, toimintakulttuuria ja johtamista. Tehdyn kartoituksen pohjalta opisto on laatinut kestävän kehityksen toimintasuunnitelman, jota on lähdetty jo toteuttamaan. Hiiden Opisto on mm. järjestänyt monia kestävän elämäntavan taitoja edistäviä kursseja, jotka ovat auttaneet opiskelijoita syventämään osaamistaan ja ymmärrystään.

Sertifikaatti on osa Hiiden Opiston pitkäaikaista tavoitetta toimia ympäristövastuullisena ja yhteiskunnallisesti vastuullisena oppilaitoksena. Se liittyy myös tiiviisti Lohjan kaupungin strategisiin tavoitteisiin, joissa painotetaan ekologisesti kestäviä ratkaisuja ja yhteisön osallistamista ilmastotyöhön. Hiiden Opiston saama sertifikaatti tukee kaupungin tavoitteita, sillä se edistää myös paikallisten asukkaiden ja opiskelijoiden ympäristötietoisuutta ja vastuullisuutta.

Oppiminen, koulutus ja kasvatus ovat avaintekijöitä pyrittäessä luomaan kestävällä tavalla toimivaa yhteiskuntaa. Kansalaisopistot tarjoavat aikuisille mahdollisuuden oppia ympäristötietoisuutta, vastuullisia kulutustottumuksia ja ekologisia elintapoja. Näin ollen opistot toimivat tärkeinä tiedon ja taitojen jakajina, mikä mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja tukee erityisesti aikuisia kestävän elämäntavan omaksumisessa.

“OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti on meille tärkeä tunnustus ja osoitus siitä, että olemme oikealla tiellä. Tavoitteemme on jatkuvasti kehittää toimintaamme entistä kestävämmäksi ja tarjota opiskelijoillemme välineitä, joilla he voivat vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan. On hienoa, että voimme tukea myös Lohjan kaupungin strategisia kestävän kehityksen tavoitteita”, kertoo Hiiden Opiston vt. rehtori Eija Terävä.

Haluamme kiittää tuesta Okka-säätiön suunnittelupäällikköä Erkka Lainista, Lohjan Kaupungin vastuullisuus- ja ilmastoasiantuntija Meeri Hartosta sekä koko henkilökuntaamme panoksesta kestävän tulevaisuuden eteen.