Sofia Virta vaatii ympäristöministeri Multalalta edeltäjänsä puheiden lunastamista

Virta huomauttaa, että Orpon hallituksen pakka on väistyvän ilmasto- ja ympäristöministeri Mykkäsen jäljiltä vielä aivan levällään, mitä tulee luonto- ja ilmastopolitiikkaan. Virran mukaan ministeri Multahan prioriteettilistan kärjessä tulisikin olla uusien toimien edistäminen niin hiilinielujen, päästövähennysten kuin luontotoimien saralla.

– Esimerkiksi romahtaneet hiilinielut saivat Mykkäsen tunnustamaan, että hakkuutasoja on laskettava. Toimet jäivät kuitenkin puuttumaan. Multala puolestaan on jo ennen virkaan astumistaan ehtinyt todeta, että suhtautuu kaikesta huolimatta hakkuisiin puuttumiseen varoen. On todella ristiriitaista tunnustaa hakkuiden vaikutus, mutta samalla kieltäytyä tekemästä asialle mitään. Ministerin täytyy toimia, Virta huomauttaa.

– Samalla hallituksen muutkin ilmastotoimet antavat odottaa itseään. Hallitus on heikentänyt liikenteen päästövähennyksiä ja vaikkapa talojen erillislämmityksen päästöttömyyttä. Elämme ilmastokriisin aikaa, ja heikennysten sijaan tarvittaisiin kipeästi päästövähennyksiä, Virta jatkaa.

Hallituksen luontopolitiikalle Virta antaa niin ikään heikon arvosanan eikä vähiten siksi, että hallitus on toteuttanut luonnonsuojelun rahoitukseen historiallisen suuret leikkaukset.

– Missä ovat luvatut toimet raakkujen ja vesiluonnon suojelun parantamiseksi? Myös vanhojen metsien suojelukririteerit antavat edelleen odottaa itseään. Missä ihmeessä ne ovat? Toisaalta tämä tarkoittaa sitä, että vielä on aikaa haudata satumetsäkriteerit ja tehdä toimivia, tutkimukseen pohjautuvia päätöksiä, Virta neuvoo tänään ministerinä aloittavaa Multalaa.

– Hallituksen taival alkaa lähestyä puoltaväliä. Tähänastisesta tekemisestä ympäristö ei kiitä. Työsarkaa riittää ja siksi uuden ministerin on ryhdyttävä toimeen välittömästi ja lunastettava ne lupaukset, mitä hänen edeltäjänsä ei kyennyt pitämään, Virta päättää.