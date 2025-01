Työllisyyspalveluiden siirtymä onnistui Pohjanmaalla - palvelut kehittyvät edelleen

Työllisyyspalveluiden aloitus on sujunut odotetusti, mutta kehitettävää riittää

Vaikka siirtymävaihe on onnistunut ilman suuria häiriöitä, Pohjanmaan Työllisyyspalveluissa on selkeä tavoite kehittää palveluja jatkuvasti vastaamaan paremmin sekä työnhakijoiden että työnantajien tarpeisiin. Asiakastapaamiset ovat olleet käynnissä heti vuodenvaihteesta lähtien, ja osa palveluista, kuten kotoutumiskoulutukset, on jo alkanut tammikuussa. Myös muita palveluja, kuten uravalmennuksia, ollaan parhaillaan käynnistämässä. Asiakaspalautteen ja palvelukehityksen pohjalta toimintaa tullaan parantamaan edelleen vuoden edetessä.

Pohjanmaan Työllisyyspalveluiden työllisyysjohtaja Juha Nummela kommentoi siirtymää:

"Työllisyyspalvelujen siirtyminen kunnille on ollut suuri muutos, mutta olemme valmistautuneet siihen pitkäjänteisesti. Sujuvan aloituksen takana on kuntien ja muiden yhteistyökumppanien välinen tiivis yhteistyö. Tämä on vasta alkua – nyt meidän tehtävämme on varmistaa, että jokainen työnhakija ja työnantaja löytää palvelumme helposti ja saa tarvitsemansa tuen."

Palvelut lähellä ja paikallisesti räätälöitynä

Uusi toimintamalli tuo työllisyyspalvelut suoraan kuntiin. Tämä mahdollistaa palveluiden mukauttamisen alueellisten tarpeiden mukaan. Pohjanmaan Työllisyyspalvelut auttavat työnhakijoita työnhaussa, kehittämään osaamistaan ja yrityksiä rekrytointitarpeissa.

Tervetuloa asioimaan Työllisyyspalveluissa!

Pohjanmaan Työllisyyspalvelut kannustaa alueen asukkaita ja työnantajia tutustumaan tarjolla oleviin palveluihin. Työllisyyspalvelut ovat helposti saatavilla puhelimitse, verkossa ja paikan päällä. Yhteystiedot ja tarkemmat tiedot palveluista löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta www.vaasa.fi/tyollisyyspalvelut.