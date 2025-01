Carl Andersson on valittu GRK:n Ruotsin maayhtiön toimitusjohtajaksi

Carl Andersson aloittaa Ruotsin maayhtiön toimitusjohtajana nykyisen arvion mukaan 30.9.2025 mennessä, jolloin Mika Mäenpää siirtyy GRK Infra Oyj sekä GRK Suomi Oy:n toimitusjohtajaksi. Samassa yhteydessä Andersson aloittaa myös GRK-konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Carl Andersson on työskennellyt GRK:n Ruotsin maayhtiössä projektipäällikkönä vuodesta 2020 alkaen. Anderssonilla on vahvaa osaamista ja monipuolista kokemusta rakennusalalta. Hän on ennen GRK:lle tuloaan työskennellyt muun muassa logistiikkaan, urakointiin ja teollisuuspalveluihin erikoistuneen BDX:n palveluksessa sekä sitä ennen useita vuosia rakennusyhtiö Peabilla.

GRK on viime vuosina onnistunut strategiansa mukaisesti vakiinnuttamaan läsnäolonsa erityisesti Pohjois-Ruotsin markkinoilla ja kasvamaan kannattavasti. GRK:n liikevaihto vuonna 2023 oli 546 miljoonaa euroa, josta Ruotsin osuus oli noin 30 prosenttia. Ruotsin liikevaihdon osuus on kasvanut viime vuosien aikana.

”Andersson on kokenut ammattilainen, joka tuntee hyvin GRK:n toimintatavat. Hän on työskennellyt projektipäällikkönä muun muassa jättihankkeessamme, jossa toteutamme parhaillaan uuden vety- ja terästehtaansa pohja- ja maarakennustöitä asiakkaallemme Stegralle. Hanke on edennyt hienosti eteenpäin Anderssonin johdolla”, Ruotsin maayhtiön nykyinen toimitusjohtaja Mika Mäenpää sanoo.

”Andersson tuntee hyvin Ruotsin rakennusalan markkinan sekä samalla GRK:n yrittäjähenkisen kulttuurin. Ruotsin markkinassa on paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia muun muassa vihreän siirtymän hankkeissa. Luotan siihen, että Anderssonin johdolla GRK:lla on erinomainen mahdollisuus jatkaa kasvuaan”, Mäenpää kertoo.

”Aivan ensin haluan kiittää siitä, että saan tilaisuuden olla osa GRK:n matkaa Ruotsissa. Kiitos Mika vuosistasi Ruotsin toimitusjohtajana ja onnea tulevaan rooliisi GRK-konsernin johdossa.

GRK:ssa minua puhuttelee eniten yrittäjähenkisyys, joka näkyy sekä meidän henkilöstössämme että yrityskulttuurissamme. Me toimimme suoraviivaisesti joka tavoin. Se johtaa tehokkaaseen ja kannattavaan toimintaan, mitä uskon myös asiakkaidemme arvostavan. Olen ollut suurelta osin mukana kasvumatkallamme Pohjois-Ruotsissa ja odotan nyt innolla kasvumme jatkamista myös muilla alueilla. Olemme jo aloittaneet osan tästä matkasta uudella satsaamalla rataliiketoimintaan Tomas Rosénin johdolla", Carl Andersson sanoo.

GRK:n johdossa muutoksia syksyllä 2025

GRK-konserniin kuuluvat emoyhtiö GRK Infra Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt GRK Suomi Oy Suomessa, GRK Sverige AB Ruotsissa ja GRK Eesti AS Virossa.

GRK tiedotti tammikuussa 2024 suunnitelluista muutoksista GRK-konsernin johdossa. Konsernin nykyinen toimitusjohtaja Juha Toimela saavuttaa sopimuksensa mukaisen eläkeiän vuoden 2025 aikana, joten GRK:n hallitus päätti nimittää Ruotsin maajohtaja Mika Mäenpää GRK-konsernin tulevaksi toimitusjohtajaksi.

Konsernin toimitusjohtajan vaihdos tulee tapahtumaan nykyisen arvion mukaan viimeistään 30.9.2025 mennessä. Juha Toimela tukee Mika Mäenpäätä tehtävien siirrossa ja tarpeen mukaan vuoden loppuun asti. Mika Mäenpään siirtyessä uuteen tehtäväänsä, aloittaa Carl Andersson Ruotsin maayhtiön toimitusjohtajana.