Gigantin tavoitteena on kasvattaa kiertotaloutta tukevien ratkaisujen osuus liiketoiminnastaan 10 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä

Vuosittain 24. tammikuuta järjestettävän Circular Electronics -päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta elektroniikkatuotteiden ympäristövaikutuksista, ja kannustaa konkreettisin keinoin kiertotaloutta tukeviin, kestävämpiin valintoihin.

”Moni unohtaa, että tavallisten arjen laitteiden, kuten puhelimien, tablettien ja tietokoneiden, käyttöikää voi jatkaa tehokkaasti pienillä keinoilla, alkaen säännöllisestä puhdistuksesta. Myymälöissä suojaamme laitteita esimerkiksi iskunkestävillä kalvoituksilla ja tekemällä määräaikaishuoltoja. Lisäksi tarjoamme laajennettuja takuita ja Pohjoismaiden suurimman varaosavalikoiman, aina pienelektroniikasta suuriin kodinkoneisiin”, niputtaa Gigantin jälkimarkkinointi- ja logistiikkajohtaja Raul Friman.

Alati kasvavan elektroniikkajätteen yhteisessä haasteessa pelkkä käyttöiän pitkitys ei kuitenkaan riitä, vaan vaihtoehtoja tarvitaan myös uuden hankinnalle.

”Esimerkiksi outlet-tuotteemme ovat mahdollisuus hankkia palautettuja ja esittelykäytössä olleita laitteita hyvään hintaan. Second hand -tuotteemme ovat puolestaan iPhone- ja Android-puhelimia, joita myydään NewStart-nimen alla. Suunnittelemme kunnostettujen tuotteiden valikoiman laajentamista myös muihin kategorioihin. Sekä outlet- että second hand -laitteilla on samat takuu- ja palautusoikeudet kuin uusilla laitteilla”, kertoo Friman.

Merkittävä osuus suomalaisten elektroniikkasynneistä on vanhojen laitteiden makuutus laatikoissa. Kiertotalouspäivänä Friman haluaakin muistuttaa olennaisimmasta tavasta aloittaa ympäristövaikutusten pienennys: tuoda laitteet maksutta kierrätykseen. Gigantti kierrättää vuosittain noin 10 miljoonaa kiloa kodinkone- ja elektroniikkajätettä 38 myymälänsä kautta, tiukkojen vastuullisuus- ja tietoturvakäytäntöjen puitteissa. Yhteistyökumppanina toimivat Kuusakoski Recycling ja Tramel.

Gigantin tavoitteena on kehittää tuote- ja palveluvalikoimaansa siten, että vuoteen 2028 mennessä 10 prosenttia sen liiketoiminnasta pohjautuu kiertotalouden eri muotoihin. Keskeisiä kehitystoimenpiteitä ovat kierrätyspalvelujen kehittäminen, laitteiden elinkaaren pidentäminen huollon, varaosien ja lisäturvan avulla, sekä käytettyjen ja kunnostettujen tuotteiden valikoiman laajentaminen.

”Näin vuoden alussa ihmiset tekevät monenlaisia elämäntaparemontteja. Niihin voisi kuulua entistä vahvemmin myös omien elektroniikkakulutustottumusten kriittinen tarkastelu. Kierrätyksestä kannattaa ehdottomasti tehdä tapa, ja päivittää laitteiden tilanne vähintään kerran vuoteen. Samalla kimppakyydillä kierrätyspisteeseen voi tuoda ilmaiseksi laitteita vaikka naapurien tai sukulaisten kanssa”, Friman muistuttaa.