Sisustussuunnitteluanne Anne Tarkiaisen myymälä/showroom muuttaa Stellaan

Sisustussuunnitteluanne Anne Tarkiainen tarjoaa sisustussuunnittelua koteihin, vapaa-ajan kohteisiin ja julkisiin tiloihin yrittäjä Anne Tarkiaisen toteuttamana. Suunnittelupalveluiden lisäksi Stellaan avautuvan pienmyymälän valikoimiin tulee kuulumaan myös yksilöllisiä sisustustuotteita kuten ylellisiä liinavaatteita, erilaisia sisustustekstiilejä, valaisimia, huonekaluja ja keramiikka-astioita. Uusi liike avataan Stellan 2. kerrokseen Suomalaisen Kirjakaupan viereen 1. maaliskuuta.

– Odotamme innolla muuttoa Stellaan! Aloitamme pian uuden myymälän sisustamisen ja on hienoa, että uudet tilat löytyivät keskeiseltä paikalta kauppakeskuksen monipuolisten palveluiden ohesta, iloitsee Tarkiainen.

Kauppakeskus Stella toivottaa uuden liikkeen lämpimästi tervetulleeksi täydentämään 2. kerroksen liiketarjontaa. - On mahtavaa, että palvelutarjontamme monipuolistuu jatkossa myös sisustussuunnittelupalveluilla ja lisäksi kodintuotteiden valikoima laajenee entisestään, kertoo kauppakeskuspäällikkö Merituuli Hurmerinta.

Kauppakeskus Stellan liiketilojen vuokrausaste on tällä hetkellä hyvällä mallilla. Vapaana on ainoastaan yksi isompi noin 150 neliön liiketila Stellan 2. kerroksessa, joka tyhjenee lähiviikkoina, kun Pentik muuttaa väistötiloistaan takaisin pohjakerrokseen. Lisäksi pohjakerroksesta löytyy pienempi, Pop Up -käyttöön vuokrattavissa oleva liiketila sekä entinen leikkipaikka Hupsistellan 65 neliön liiketila.