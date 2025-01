Virossa julkiset palvelut avioeroa myöten nyt täysin digitaalisia

Golden Globes valitsi suomalaisen luksusbrändin tähtien VIP-lahjaksi 18.12.2024 09:39:05 EET | Tiedote

Eksoottinen suomalainen luksus tekee pohjoismaista matkailuhistoriaa Hollywoodissa tammikuun 5. päivänä järjestettävässä Golden Globes -palkintogaalassa. Kaikki Golden Globe -voittajat ja palkintokategorioiden esittelijät saavat tapahtuman järjestäjiltä maailman ylellisimmäksi kassiksi nimetyn VIP-lahjan, jonka sisältö on tänä vuonna arvoltaan miljoona dollaria. Yli 25 luksustuotteen ja -elämyksen listakärjessä ovat suomalainen lentoyhtiö Helsinki Citycopter ja luksusmatkatoimisto ACX ACCESS, joiden Golden Globe -voittajalle rakentama matkapalkinto on ainutlaatuinen revontulielämys yhdistettynä luksuslomaan Lapissa ja Helsingissä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun pohjoismainen tuote tai -palvelu on mukana maailman suurimpiin kuuluvassa viihdetapahtumassa.