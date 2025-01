Parhaat jäljellä – Salibandyn Suomen Cupin finaalit pelataan 8.-9. helmikuuta Lempäälässä ja Nokialla

Viime vuosina Suomen Cup on huipentunut miesten ja naisten osalta yhdessä paikassa kolmen päivän mittaisena ja kuusi ottelua sisältävänä tapahtumana, joka on käsittänyt kahden sarjan välierät ja loppuottelut. Nyt miesten ja naisten mestaruudet ratkaistaan omissa tapahtumissaan, toisen finalistin kotikentällä.

Miesten Cupin herruus ratkeaa Nokialla lauantaina 8.2., kun hallitseva Cupin mestari Nokian KrP saa vastaansa Westend Indiansin, joka nähdään ensimmäistä kertaa Cupin loppuottelussa.

Välierissä nokialaiset kukistivat Esport Oilersin 7-3 ja Indians peittosi Cupin yllättäjä SalBan 10-3. Rauman SalBa pelaa toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Inssi-Divarissa.



Naisten finaalia seuraavana päivänä emännöi Classic, ja vastaan asettuu tuttu kilpakumppani Turusta eli TPS. Joukkueet kohtasivat Cupin loppuottelussa myös vuosi takaperin, jolloin TPS oli etevämpi ja vei tittelin nimiinsä. TPS jahtaa jo kolmatta perättäistä Cupin mestaruutta.

Välierissä Classic riepotteli SB-Prota sen kotikentällä peräti 13-1, eikä toisessa parissakaan jäänyt jossiteltavaa TPS:n voittaessa O2-Jyväskylän 9-2.

Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin finaalit 8.-9.2.2025

La 8.2. Miesten finaali klo 16.10 Nokian KrP – Westend Indians, AGCO Power Arena

Su 9.2. Naisten finaali klo 17 Classic – TPS, Ideapark Lempäälä Bläk Boks



Salibandyliiton ja YLEn välisen sopimuksen mukaisesti YLE näyttää tv:ssä suorana molemmat finaalit.

Peliaika loppuotteluissa on 3 x 20 minuuttia tehokasta peliaikaa. Mikäli ottelu on varsinaisen peliajan jälkeen tasan, pelataan 20 minuutin jatkoaika, joka kuitenkin päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli ottelu on jatkoajankin jälkeen tasan, lauotaan rangaistuslaukauskilpailu viidellä laukojalla.

Palkinnot

Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin finaalin voittajat palkitaan kultamitalein ja pokaalein. Suomen Cupin voittajalle luovutetaan lisäksi kiertopalkinto. Toiseksi sijoittuneille joukkueille jaetaan hopeamitalit.

Molemmissa sarjoissa jaetaan seuraavat rahapalkinnot:

Suomen Cupin voittaja: 10 000 €

Suomen Cupin kakkonen: 5 000 €

Classic naisissa ja SSV miehissä Suomen Cupin menestyneimmät

Miesten cupin hallitseva mestari on Nokian KrP, joka viime talven finaalissa löi SPV:n 5-4. Kaikkiaan on cupvoittoja miehissä seuraavasti: SSV 8, Classic 7, Josba 4, Tapanilan Erä ja Viikingit 3, Happee, Oilers ja SPV 2, BET, EräViikingit, Gunners ja Nokian KrP 1.

Naisten cupin hallitseva mestari on TPS lyötyään viime vuonna finaalissa Classicin 3-2. Voitto oli Palloseuralle jo toinen perättäinen. Kaikkiaan on cupvoittoja naisissa seuraavasti: Classic 8, PSS 4, Tapanilan Erä III, SB-Pro ja TPS 3, Tapanilan Erä I ja NST 2, FBC Loisto, Happee, Josba, Oilers, S.C. Blues ja VFT 1.

Miehet pelaavat Suomen Cupin mestaruudesta 36. kerran ja naiset 32. kerran. Suomen Cupin finaalien tulokset kautta aikain täällä.

Suomen Cupissa pelataan myös miesten aluefinaalit ja naisten pikkufinaali

Miesten Suomen Cupissa alueita on neljä (etelä, länsi, itä ja pohjoinen), ja ne muodostuvat yhdistetyistä Salibandyliiton toiminnallisista alueista. Aluefinaaleissa kohtaavat kunkin alueen kaksi pisimmälle edennyttä joukkuetta Suomisarjasta ja alueellisista sarjoista. Aluefinaaleiden voittajille on luvassa aluemestaruuspokaali, kultamitalit sekä 1 000 euron rahapalkinto. Toiseksi sijoittuneille luovutetaan hopeamitalit.

Naisten pikkufinaalissa kohtaavat pisimmälle edenneet 1. (Inssi-Divari) – 4. divisioonan joukkueet. Pikkufinaalin voittajajoukkue palkitaan kultamitalein, pokaalilla ja 1000 euron rahapalkinnolla. Hävinnyt joukkue saa hopeamitalit.

Idän aluefinaali: Su 26.1. klo 16.30 LeBa-96 OldBoys (2. div.) – Voima (Suomisarja), Lehmon liikuntahalli

Lännen aluefinaali: Ke 5.2. klo 18.30 Pirkat (Suomisarja) – KU-68 (2. div.), Pirkkalan vapaa-aikakeskus

Etelän aluefinaali: Ke 26.2. klo 18.15 Oilers Akatemia (Suomisarja) – S.S. Storm (Suomisarja), Esport Areena

Pohjoisen aluefinaali: Su 9.3. klo 15 Sastamolo (Suomisarja) – Fyrry (2. div.), Kemi Areena



Naisten pikkufinaali: La 8.3. klo 17 SalBa (Inssi-Divari) – Northern Stars (Inssi-Divari), Jaakko Arena



