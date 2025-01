Yhteysviranomainen on antanut perustellun päätelmän Metsomäen tuulivoimahankkeesta (Mänttä-Vilppula)

Patakorven tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmalausunnossa korostui kansallispuistojen ja maiseman arvoalueen läheisyys 16.1.2025 15:27:07 EET | Tiedote

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Patakorven tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten (YVA) arviointiohjelmasta. Hankkeen erityispiirteenä on sijoittuminen Helvetinjärven kansallispuiston läheisyyteen ja kahden kansallispuiston väliselle alueelle. Toisena erityispiirteenä on sijoittuminen Ruoveden reitin valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen läheisyyteen. Hankkeen sähkönsiirtoreitit kulkevat maisema-alueen halki.