Kaupunki jakoi kulttuuriavustukset vuodelle 2025

Tänä vuonna kulttuurijaoston jakama summa kulttuuriavustuksiin oli 190 700 euroa. Samalla jaettiin myös Funkkiksen toimitilojen vuokratukea taiteilijoille ja yhdistyksille yli 20 000 euroa.

-Pääpaino avustuksissa on selkeästi yhdistysten toiminta-avustuksissa, joilla tuetaan monimuotoista kulttuurityötä kaupungissa, kertoo kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja Sanna Bondas.

Eri toimijoille jaetaan kohdeavustuksia yksittäisiin projekteihin ja toiminta-avustuksia taide- ja kulttuuriyhdistysten säännöllisen toiminnan tukemiseen. Viime vuoteen verrattuna hakijoita oli hieman enemmän.

– Kohdeavustusten osalta tukea myönnettiin muun muassa hoivakotikonserttien järjestämiseen Vaasassa, ammattitaiteilijoiden työn tukemiseen sekä Palosaari-karnevaalin järjestelyihin, kertoo Bondas.

Avustushakemuksia saapui yhteensä 71 kappaletta, joista 36 hakemusta koski kohdeapurahaa ja 35 hakemusta 1-vuotista toiminta-avustusta. Kahden toimijan 3-vuotista toiminta-avustusta jatkettiin toisen vuoden osalta. Haettu kokonaissumma oli 335 377 euroa. Avustukset olivat haettavissa marraskuun 2024 aikana sähköisen avustusjärjestelmän kautta.

Kulttuuriavustusta saaneet toimijat

Kohdeavustuksia saivat:

Ahlvik Rainer, för skrivande av konstnär Fritz Jakobssons memoarer, 500€

Bergqvist Jonas, för standup-samarbete med Umeå, 500€

Björklund Tommi, Grillijono K.O.n albumin tekoon, 600€

Casamalhuapa Calderon, för Nightrain Express nya album, 600€

Hautala Emma-Sofia, Aurinkokuninkaani-esityksen tuotantoon, 800€

Herlevi Janika, yksityisnäyttelyn järjestämiseen, 800€

Nestorova Elena, taiteelliseen toimintaan, 800€

Offside rf, Was it really offside? -tapahtuman järjestämiseen, 1000€

Palosaaren asukasyhdistys ry, Palosaari-karnevaalin järjestämiseen, 1500€

Rautio Jukka,Maailmanperintöä lasten silmin -dokumenttiprojektin kuluihin, 800€

Sandberg Leenakaisa, hoivakotikonserttien järjestämiseen Vaasassa, 2000€

Saunala Juha, albumin tekoon, 600€

The Black Islanders Band rf, för minneskonsert för Björn Schauman, 600€

Uccheddu Michele, Movements-esityksen valmistamiseen, 800€

Vaasa-Mustasaari-oppaat ry, Reppu ja reissumies – Kotiseutukierrosten järjestämiseen, 800€

Vaasan Seta ry, elokuvaillan järjestämiseen, 500€

Wikman Marika, näyttelykuluihin, 800€

Toiminta-avustuksia saivat:

3-vuotiset (vuosille 2024-2026):

Nukketeatteriyhdistys Pikku Aasi ry, 8000€

Sundom bygdeförening rf, Meteoria, 8000€

1-vuotiset:

65 Hz ry, 2000€

Collision Art Collective rf, 2500€

Dialog - ett dramapedagogiskt resurscenter, 4000€

Elokuvakeskus Botnia, 8000€

Filmkollektivet EKTA r.f. c/o Martin Karlsson, 500€

Filmverkstaden rf, 5000€

Föreningen Brage i Vasa r.f., 4000€

Katukulttuuri Ry, 5000€

Korholman Musiikkijuhlat, 38 000€

Kpanlogo Yede ry, 1000€

Osuuskunta ura- ja ajatushautomo 3E, 1500€

Platform rf, 5000€

Pohjanmaan tanssi ry, 8000€

Ristinummen Musiikkikoulu, 5500€

Skafferiet rf, 5000€

Suomen kirjastomuseoyhdistys ry, 600€

Tanssimajakka ry, 4000€

The Doo-Bop Club r.f., 1500€

Unga Scenkompaniet rf, 3000€

Vaasa Jazz Club ry, 2000€

Vaasan Kamarimuusikot ry, 3500€

Vaasan Merihistorian Yhdistys ry, 5000€

Vaasan Taidetaidegraafikot ry, 1500€

Vaasan Taiteilijaseura ry, 10 000€

Vaasan Työväenkulttuuriyhdistys ry, 600€

Vaasan Ylioppilasteatteri Ramppi Ry, 5000€

Valokuvayhdistys IBIS ry, 1000€

Vasa Baroque rf, 15 000€

Österbottens Försvarsgille Pohjanmaan Maanpuolustuskilta ry, 5000€

Österbottens hantverk rf, 8000€