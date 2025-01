Sofia Virran terveiset Orpon hallitukselle: “Koulujen tehtävä ei ole korjata politiikan virheitä”

Virta toteaa Vihreiden olevan täysin eri mieltä opetusministeri Anders Adlercreutzin aiempien puheiden kanssa siitä, että koulujen tehtävä olisi korjata politiikan virheitä. Päinvastoin, politiikan tehtävä on Virran mukaan rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jossa oppimiseen tarjotaan riittävät edellytykset.

– On hyvä muistaa, että nälkäinen lapsi ei opi, kuten ei opi myöskään läpi yön humalaisten vanhempiensa riitoja kuunnellut lapsi. Hallituksen politiikan seurauksena yhä useampi lapsi on tässä tilanteessa. Hallituksen turvallisen ja hyvän arjen edellytysten romuttaminen on siis yhtä kuin koulutusleikkaus, Virta huomauttaa.

Virta myös muistuttaa, ettei hallituspuolueiden peräänkuuluttamaa koulurauhaa rakenneta ainoastaan koululuokissa, vaan sitä rakennetaan myös riittävät palvelut turvaavalla ja eriarvoistumista torjuvalla politiikalla.

– Ei koulurauhaan liittyviä ongelmia korjata kestävällä tavalla ruuvaamalla metallinpaljastimia koulujen oville. Ne ovat laastariratkaisuja. Me emme halua sellaista Suomea. Me haluamme Suomen, jossa on maailman paras koulu ja oppilaat, joiden arki on hyvää ja turvallista myös koulun ulkopuolella. Tämä edellyttää myös riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluita, Virta toteaa.

– Parasta koulua ei kuitenkaan rakenneta ilman hyvinvoivia ja työstään nauttivia opettajia. Meillä on Suomessa maailman parhaat opettajat ja kouluhenkilöstö. Heidän tulisi myös saada olla opettajia. Ei supersankareita, joiden oletetaan opettamisen ohella toimivan terapeutteina, järjestyksenvalvojina, tai kuraattoreina. Lisäksi opettajan ammattinimike on suojattava ja opettajarekisteri perustettava opettajien ammatin arvon alleviivaamiseksi, Virta huomauttaa.

Vihreät peruisi omassa vaihtoehtobudjetissaan Orpon hallituksen koulutusleikkaukset ja panostaisi oppimisen edellytysten kuntoon laittamiseen perheiden arjessa.

– Vihreät panostaisivat nykyistä hallitusta huomattavasti enemmän koulutukseen. Kolme konkreettista keinoa oppimistason nostoon ovat riittävä ja tasokas koulutus ja alan ansaitsema palkka, oppilashuoltoon satsaaminen, jotta kouluissa on riittävästi turvallisia aikuisia sekä lapsibudjetoinnin ja lapsiarvioinnin ottaminen käyttöön jokaisen kunnan päätöksenteossa, Virta listaa.