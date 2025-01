Foodora ja Sale aloittavat yhteistyön - Ruokaa voi tilata jatkossa Kouvolan, Mikkelin ja Pieksämäen Saleista

Foodoran ja S-ryhmän ruokakauppojen valtakunnallinen yhteistyö on käynnistynyt vuoden 2024 lopulla ja uusien myymälöiden avaaminen jatkuu 2025 aikana. Yhteistyö on alkanut jo Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Helsingissä, Porissa ja Raumalla. Jo alkuvuoden 2025 aikana avataan kymmeniä myymälöitä muissakin suurimmissa kaupungeissa.

– Kuluttajat haluavat ostoksensa nopeasti kotiin. Yhteistyössämme yhdistyvät S-ryhmän edulliset tuotteet sekä Foodoran helppo tilauskokemus ja tehokas pikakuljetus. Uskomme, että kuluttajat Kouvolassa, Mikkelissä ja Pieksämäellä ottavat tämän palvelun hyvin innokkaasti vastaan, kertoo liiketoimintajohtaja Anni Ahnger.

S-ryhmä on tunnettu laajasta brändituotevalikoimastaan sekä edullisista omista tuotemerkeistään, joita on nyt saatavilla myös Foodoran kautta. Foodoran tavoitteena on tarjota asiakkailleen mahdollisimman laaja valikoima eri tuotemerkkejä, jopa 5 000 tuotetta. Valikoimaa kehitetään ja laajennetaan jatkuvasti.

Tuotevalikoima ja -hinnat ovat samat sekä Foodoran kautta tilattaessa että myymälässä. Asiakkaille ruokaostosten pikatoimitus kotiin tuo helppoutta, ja se vapauttaa aikaa muihin tärkeisiin asioihin.

– Meillä on ollut lentävä lähtö jokaisessa kaupungissa tähän mennessä. Pikakuljetuksille on kysyntää, koska ne helpottavat arkea, ja ostokset tulevat kotiin jopa alle puolessa tunnissa. Olemme huomanneet, että varsinkin alle 40-vuotiaille kaupunkilaisille sovellusten kautta tilaaminen on jo arkipäivää, sanoo Ahnger.

Foodora on myös S-ryhmän ravintoloiden kotiinkuljetuskumppani, yhteistyö aloitettiin syksyllä 2023.

Sale-myymälät avautuvat Foodoran palveluun seuraavasti:

Kouvola:

Sale Kauppalankatu 28.1.2025

Mikkeli

Sale Mikkeli 27.1.2025

Sale Nuijamies 27.1.2025

Pieksämäki

Sale Naarajärvi 28.1.2025