Naantalin kaupunki palkittiin Varsinais-Suomen aktiivisimpana työpaikkana

Naantali on aina ollut erittäin liikuntamyönteinen kaupunki ja kaupungissa on panostettu liikuntapaikkoihin ja väestön liikuttamiseen. Naantalin kaupungin HR:ssä huomattiin, että tämä liikunnallisuus ei ulottunut henkilöstöliikuntaan, vaan se on vuosien saatossa hiipunut.

Lounais-Suomen liikunta – ja urheilu ry eli LiikUn aktivoimana teimme Suomen aktiivisin työpaikka kartoituksen ja huomaisimme miten paljon meillä riittäisi kehitettävää eri osa-aluille. Ensimmäinen liikuntasuunnitelma tehtiin vuosille 2023- 2024. Myös henkilöstöohjelmaan lisättiin työhyvinvoinnin kokonaissuunnittelua, kertoo henkilöstöpäällikkö Irmeli Niittymäki.

Liikuntasuunnitelman tekemiseen ja kehittämistyöhön kaupunki sai LiikU:lta apua. Liikuntasuunnitelma oli hyvin konkreettinen: työhyvinvoinnin toimintatapojen kehittämistä, työmatkaliikkumisen tukemista esim. työsuhdepolkupyörien käyttöönottoa, kuntokartoituksia henkilöstölle, hyvinvointiluentoja, liikuntapaikkojen kartoituksia ja lisää yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Viestittiin aktiivisemmin tapahtumista ja kampanjoista.

Kaupungin palveluntuotannon tärkein voimavara on henkilöstö, ja hyvinvoiva henkilöstö tarkoittaa parempia palveluja kuntalaisille, toteaa kaupunginjohtaja Laura Leppänen.





Henkilöstön liikuntaverkosto tärkeä kumppani jatkossa

Asian eteen on aktiivisesti tehty parin vuoden ajan töitä, ja nyt saavutukset myös huomioitiin. Naantalin kaupunki palkittiin 25.1.2025 Varsinais-Suomen urheilugaalassa maakunnan aktiivisimpana työpaikkana.

Kaupunki haluaa jatkossakin tukea henkilöstön liikkumista ja hyvinvointia sekä uuden liikuntasuunnitelman 2025 - 2026 mukaisesti konkreettisin tavoittein edistää kaupungin henkilöstön työssä viihtymistä ja jaksamista.

Työnantajan tärkeä tehtävä on suunnitella ja mahdollistaa henkilöstöliikuntaa. Jotta konkreettisiin tavoitteisiin voidaan päästä, tärkeä yhteistyökumppani jatkossa on helmikuussa 2025 aloittava henkilöstön liikuntaverkosto, kertoo työkykykoordinaattori Heidi Suoperä.

Naantalin kaupungilla on yli 800 työntekijää hyvin moninaisissa tehtävissä. Tämä tarkoittaa, että myös liikuntaan ja liikkumiseen tulee tarjota erilaisia mahdollisuuksia. Koska työ liikkumisen lisäämiseen on vasta käynnistynyt, löytyy vielä paljon kehitettävää. Tähän haetaankin lisäideointia työntekijöiden liikunnallisesta verkostosta ja henkilöstöltä.

Jatkossa henkilöstöliikunnasta jaetaan lisää vastuuta yksiköille. Siellä tiedetään parhaiten, miten liikuntaa lisätään arkeen.