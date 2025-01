Rasaliina Jänön Mielenmaisema-voimakortit vahvistavat sisäistä tasapainoa hektisen arjen keskellä

”Mielenmaisema-voimakortit syntyivät palostani luoda taianomaisia maisemia ja tarjota niiden kautta ihmisille keinoja yhdistää arjen taikuus ja mielenrauha, löytää iloa pienistä hetkistä ja luoda oma voimakiintopiste päivän keskelle,” Jänö kertoo.

Jänön luoma korttipakka sisältää 42 korttia, jotka on suunniteltu seitsemän energiakeskuksen tasapainottamiseen. Jokainen kortti vahvistaa tiettyä energiakeskusta ja tarjoaa käyttäjälleen hetken pysähtyä itsensä äärelle. Korttien mukana tulevat tekstit on suunniteltu lataamaan päivään positiivista energiaa ja auttamaan keskittymään omaan hyvinvointiin.

Voimakorttien avulla voit löytää päivääsi kiintopisteen, johon voi palata aina tarvittaessa. Kortit ovat olennainen apuväline kaikille, jotka kaipaavat arkeensa ripauksen taikaa ja sisäistä hyvinvointia. Ne inspiroivat ja antavat voimaa hektisen arjen keskellä.

Mielenmaisema -voimakortit julkaistiin 22.1.2025.

Rasaliina Jänö, Järvenpäässä asuva kirjailija ja kuvataiteilija, ammentaa teoksiinsa valoa ja voimaa mielikuvituksesta. Hänen teoksensa puhuttelevat lukijoita, jotka kaipaavat elämäänsä seikkailua ja ihmeitä. Aikaisempiin teoksiin lukeutuvat esimerkiksi Viimeisen munasolun maailmanvalloitus (Viisas Elämä, 2024), nuorten fantasiaseikkailu Kuuden kuun valtakunta: Tuhon siemen (Viisas Elämä, 2024) sekä lasten fantasiaseikkailut Taikakello (Kustannus-Mäkelä, 2022) ja Hehkumaa (Kustannus-Mäkelä, 2023). Lisäksi hän on kirjoittanut pienemmille lukijoille suunnatut Lulun ja Pikon kuvakirjaseikkailut (Kustannus-Mäkelä, 2021, 2022, 2024).

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueilta. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.