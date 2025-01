Otso Kivekäs Haltun toimitusjohtajaksi - strategiana auttaa julkista sektoria avoimella lähdekoodilla

“Otso Kivekäs on tämän maan parhaita julkisen ohjelmistohankinnan osaajia ja lisäksi hallitsee avoimen lähdekoodin sekä palveluyrityksen johtamisen“, kertoo Haltu Oy:n perustaja ja hallituksen jäsen Mikko Sävilahti. “Tähtäämme tällä rekrytoinnilla Suomen johtavaksi avoimien järjestelmien ylläpitäjäksi julkishallinnossa.”

Otso Kivekäs on kokenut ohjelmistoalan johtaja, julkinen keskustelija ja Helsingin kaupunginvaltuutettu sekä Uudenmaan maakuntavaltuutettu. Hän on pitänyt julkisia ohjelmistohankintoja ja avoimen lähdekoodin käyttöä esillä vuosien ajan ja muun muassa kritisoinut Apotti-järjestelmähankintaa Helsingissä.

Kivekkään tehtävä on viedä eteenpäin Haltun uutta strategiaa, jossa paketoidaan avoimen lähdekoodin tietojärjestelmiä julkishallinnolle helposti ostettaviksi ja luotettaviksi kokonaisuuksiksi. Haltun päätuote on eVaka, Espoon, Tampereen, Turun ja Oulun kehittämä varhaiskasvatuksen järjestelmä joka on käytössä tai tulossa käyttöön myös 15 muussa kunnassa. Haltu ei kehitä järjestelmä, mutta vastaa seitsemän kunnan eVaka-järjestelmän ylläpidosta ja käyttöönotosta.

“Olen erittäin innoissani tästä mahdollisuudesta”, sanoo Kivekäs. “Avoimen lähdekoodin järjestelmät ovat Suomen kunnille ja valtionhallinnolle loistava mahdollisuus tehostaa toimintaansa ja hallita kustannuksia. eVaka on yksi parhaita esimerkkejä tästä. Haltulla on myös ainutlaatuinen kokemus ja visio ratkaista julkisten tietojärjestelmien ongelmia.”