Sibeliuksenpuiston itäosan peruskorjaus alkaa keväällä

Rakennustyöt puistossa alkavat arviolta toukokuussa. Remontissa kunnostetaan kulkureittejä, rakennetaan pieniä oleskeluaukioita sekä uusitaan valaistusta ja penkkejä. Puistoon tulee myös kymmeniä uusia puita ja uusia istutuksia. Töiden on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä.

Ennen varsinaisten töiden aloitusta puistosta poistetaan arviolta kymmenkunta puuta tammi-helmikuun vaihteessa, ennen lintujen pesimäaikaa. Suurin osa kaadettavista puista on todettu kuntoarvioissa huonokuntoisiksi. Yksittäisiä reittien vierellä sijaitsevia puita joudutaan kaatamaan myös reittien rakentamisen vuoksi. Kaikki puut on katselmoitu liito-oravien varalta, ja puut tarkastetaan uudelleen vielä kaatovaiheessa. Puiden kaadosta vastaa Stara.

Puiden kaadot vaikuttavat paikallisesti liikkumiseen puistossa. Rakennustöiden ajaksi puiston itäosa suljetaan suurilta osin käytöstä, jotta työt saadaan tehtyä ripeästi ja turvallisesti. Helsingin kaupunki tiedottaa rakennustöiden vaikutuksista puistossa liikkumiseen tarkemmin ennen töiden alkua.

Uusittu puisto palvelee entistä paremmin kaupunkilaisia ja vierailijoita

Sibeliuksenpuiston länsiosa kunnostettiin vuosina 2023–2025. Urakassa uusittiin muun muassa Sibelius-monumentin ympäristöä, puistokäytäviä ja puiston leikkipaikka. Puistoon tuli myös uusi kuntoilualue ja koira-aitaus pienille koirille.

Töölön Sibeliuksenpuisto on hyvin suosittu vierailukohde niin helsinkiläisten kuin turistien keskuudessa, ja sen reitit ja kalusteet olivat vuosien saatossa kuluneita. Peruskorjauksen jälkeen käytössä on entistä viihtyisämpi ja palveluiltaan laajempi puisto, joka on valmis ottamaan vastaan suuret kävijämäärät.