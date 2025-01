Pirkanmaan hyvinvointialueen kesätyöpaikkoja voi nyt hakea

Kesätyöhaku on tänä vuonna avoinna 20.1.–23.2.2025. Avoimia työpaikkoja on tarjolla muun muassa sairaanhoitajille, lähi- ja mielenterveyshoitajille, sosiaali- ja asiakasohjaajille, sosiaalityöntekijöille, hammashoitajille ja suuhygienisteille, sairaala-, väline- ja vaatehuoltajille, ensihoitajille, palotarkastajille ja sihteereille. Hyvinvointialueella on 600 eri ammattia, joten monenlaiset osaajat ovat tervetulleita.

Kesätyö Pirkanmaan hyvinvointialueella on tilaisuus kerryttää arvokasta työkokemusta, kartuttaa säästöjä ja kasvattaa alan verkostoja Pirkanmaan suurimman työnantajan palveluksessa. Kesäsijaisuuksilla varmistetaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen sujuvuus myös kesäkaudella.

Kesätyöhaku tapahtuu Kuntarekry-palvelussa, josta myös kaikki kesätyöpaikat löytyvät. Hakemuksia käydään läpi jo hakuaikana, eli hakijoita kehotetaan toimimaan mahdollisimman pikaisesti.