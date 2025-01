Soittoa antaumuksella – Lohjan kaupunginorkesterin 60-vuotinen taival

Päättyneen vuoden joulukuun alussa Suomalaisen musiikin juhlaa -konsertissa Laurentius-salissa Lohjan kaupunginorkesteri juhlisti 60-vuotista taivaltaan. Tässä kohdassa on hyvä pysähtyä miettimään, mitä kaikkea vuosien saatossa on tehty, jotta tällainen konsertti voitiin järjestää – nimittäin orkesteritoiminnan vakiintuminen ja asettuminen osaksi kotikaupunkimme kiinteää kulttuuritarjontaa on monen sukupolven sinnikkään työn tulosta.

Orkesterin juuret yli sadan vuoden takaa

Opetusneuvos, musiikkiopiston rehtori Jorma Mäenpään muistiinpanoista selviää, että Lohjan Orkesterin (orkesterin nimenmuutos Lohjan kaupunginorkesteriksi tapahtui vuonna 1999) ensimmäinen kokoontuminen ja harjoitus pidettiin Anttilan koulun juhlasalissa 16.9.1964 kapellimestari Erkki Aaltosen johdolla. Tämän organisoitumisen takana oli rehtori Helge Virtanen ja Lohjan musiikkikoulun kannatusyhdistys. Orkesteritoiminta ei tietenkään voinut nousta tyhjästä, vaan järjestäytymistä edelsi monenlainen musiikkitoiminta Lohjan alueella. Jo 1910-luvulla Lohjalla soi useampikin jousikvartetti, ja seuraavalla vuosikymmenellä täällä oli jo torvisoittokunta. 1930-luvulla Lohjalla vaikutti nk. Selluloosan orkesteri, jonka alulle saattoivat kanttori Antero Lintuniemi ja viulisti-kapellimestari Olavi Leimu. Sodan aikana toiminnassa oli luonnollisestikin muutaman vuoden katkos, mutta sodan jälkeen Leimu siirtyi Lohjan kalkkitehtaan palvelukseen ja perusti Virkkalaan Etelä-Lohjan orkesterin. Orkesteri toimi vuorineuvos Petter Forsströmin myötävaikutuksella kevääseen 1964 asti, jolloin Olavi Leimu muutti pois paikkakunnalta.

Musiikkiopiston perustaminen ja sen vaikutus orkesterin toimintaan

Vuonna 1971 Lohjan Orkesteri liitettiin osaksi samana vuonna perustetun Lohjan Musiikkiopiston (nyk. Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto) toimintaa. Tällöin orkesteri siirtyi Lohjan kaupungin ja kunnan siipien alle. Orkesterin kapellimestarina toimi maailmallakin mainetta niittänyt trumpetisti Lauri Ojala. Orkesterin hallinnosta ja taloudesta vastaavana intendenttinä toimi musiikkiopiston johtaja Jorma Mäenpää, joka toimi lisäksi orkesterissa sekä pasunistina että toisena kapellimestarina. Jo orkesterin alkuajoista lähtien oli toiminnan johtotähtenä musiikin mahdollisimman korkeatasoinen esittäminen. Sen vuoksi Lohjalla nähtiin paljon kuuluisia solisteja, ja orkesterin riveissä istui rautaisia ammattilaisia Helsingistä. Musiikkiopiston toiminnan vakiintuessa opiston omia opettajia ja edistyneitä oppilaita voitiin hyödyntää myös orkesterin toiminnassa. Orkesterin toimintaedellytykset kasvoivat merkittävästi vuonna 1983, kun Lohjalle ja orkesterin kodiksi saatiin Laurentius-sali.

Orkesterin veteraani Sakari Sallinen

Vuonna 1986 Lohjan Orkesteri muuttui runko-orkesteriksi, sillä silloin orkesteri sai ensimmäiset vakinaiset äänenjohtajansa. Orkesterin ensimmäiseksi päätoimiseksi konserttimestariksi valittiin orkesterin oma kasvatti Sakari Sallinen. Sallinen oli soittanut orkesterissa jo vuodesta 1968 alkaen, ja hän eläköityi syksyllä 2019. Soittaminen ei suinkaan ole jäänyt: häntä nähtiin viimeksi orkesterin riveissä soittamassa tämän artikkelin alussa mainitussa juhlakonsertissa. Tältä yli 50 vuotta orkesterin toiminnassa mukana olleelta viulistilta saa kuulla toinen toistaan hauskempia tarinoita orkesterin historiasta: niinkin antaumuksella on musiikkia esitetty, että kapellimestari on pudonnut korokkeestaan lävitse, ja erään viulistin jousi on lennokkaan soitannan lomassa lentänyt yleisön joukkoon!

Kapellimestarin viran perustaminen

Päätoiminen kapellimestari saatiin orkesterille vuonna 1987, kun toiminta kasvoi ja ammattimaistui yhä enemmän. Toimeen valittiin Lohjan seurakunnan kanttori-urkuri Olavi Nieminen, joka oli 1980-luvun alusta hoitanut kapellimestarin ja musiikkiopiston apulaisrehtorin virkaa. Häntä seurasi vuoden päästä nuori kapellimestarilupaus Hannu Koivula, joka lähti ennakkoluulottomasti kehittämään orkesterin sointia, musiikillista ilmaisua ja tehokkuutta. Koivulan jälkeen vakituisina kapellimestareina ovat toimineet Petri Sakari, Juha Nikkola, Esa Heikkilä ja syksystä 2020 alkaen Jukka Untamala. Pitkäaikainen intendentti Felix von Willebrandt jäi eläkkeelle vuonna 2020 ja ympyrä tavallaan sulkeutui, kun häntä seurannut Heidi Ketola siirtyi Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston rehtoriksi syksyllä 2024. Tällä hetkellä intendentin tointa hoitaa Jussi-Matti Haavisto.

Monipuolinen orkesterimme

Lohjan kaupunginorkesterille ei mikään musiikin tyylilaji ole vieras, ja sen kokoonpano joustaa ainokaisesta soolosoittajasta aina suureen sinfoniaorkesteriin. Orkesterin nykyinen taiteellinen johtaja Jukka Untamala sanookin orkesterin historian selvästi muokanneen sen dna:ta nykyisen monipuolisen ja muuntautumiskykyisen kokoonpanon suuntaan.

Nykyisen Lohjan kaupunginorkesterin syntymiseen ja toimimiseen ammattiorkesterina johtanutta kehitystä on siis pohjustettu jo reilusti yli sata vuotta! Sellaista historiaa ja tehtyä työtä tuskin voi liikaa arvostaa.

Teksti: Katri Vesimäki