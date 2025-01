Suuri tuhotulva -palapeli käynnistää Muumien 80-vuotisjuhlavuoden Martinexissa

Muumien 80-vuotisjuhlavuosi on tärkeä suomalaiselle Martinex-perheyritykselle. Yhtiö on toiminut jo yli 30 vuoden ajan Moomin Charactersin yhteistyökumppanina. Moomin by Martinex -tuotemerkin alla erityisesti lapsiperheissä tutuiksi ovat tulleet vuosien varrella Muumitalo, -lelut, -palapelit, -kodintuotteet, -lastenvaatteet ja -laukut. Muumien 80-vuotijuhlavuoden ensimmäinen Moomin by Martinex -uutuus on pelitalo Pelikon valmistama Suuri tuhotulva -palapeli, joka perustuu Tove Janssonin ensimmäisen Muumi-kirjan, Muumit ja suuri tuhotulva -kirjan, kansikuvitukseen.

– Martinex valittiin vuoden Muumi-lisenssikumppaniksi viime vuonna. Se on tunnustus Martinexin sitoutumisesta Muumien arvoihin sekä kykyyn tuoda tarjolle jatkuvasti ajankohtaisia ja kuluttajia puhuttelevia tuotteita, joihin heidän on helppo rakastua, sanoo Moomin Charactersin toimitusjohtaja Roleff Kråkström.

Juhlavuoden kunniaksi Martinex julkaisee useita uusia Muumi-tuotteita. Martinex raottaa, että luvassa on myös kokonaan uusia aluevaltauksia Moomin by Martinex -tuoteperheessä.

– Muumit ovat merkittävä osa Martinexia. Olen varma, että uskolliset Muumi-asiakkaamme ovat yhtä innoissaan juhlavuodesta kuin me olemme. Toivon, että juhlavuoden aikana julkaistavat jännittävät uutuustuotteet ja uudet mallistot tulevat kietomaan pauloihinsa myös uusia Muumi-faneja, sanoo Martinexin toimitusjohtaja Riia Sandström.

Muumit ja suuri tuhotulva on Tove Janssonin ensimmäinen Muumi-kirja, joka julkaistiin vuonna 1945. Kirjassa Muumimamma ja Muumipeikko etsivät seikkailemaan lähtenyttä Muumipappaa. Matkan lopuksi he päätyvät Muumilaaksoon ja asettuvat asumaan Muumitaloon. Suuri tuhotulva -palapelin tunnelmallisessa kuvassa Muumimamma ja Muumipeikko kulkevat käsi kädessä metsän halki.

Suuri tuhotulva -palapelissä on 750 palaa, ja sen mitat ovat valmiiksi koottuna 43 x 55 cm. Palapeli on valmistettu Pelikon tehtaalla Raisiossa kierrätyskartongista ja aurinkoenergian voimalla tuotetulla sähköllä. Suuri tuhotulva -palapeli on nyt kaupoissa ympäri Suomea ja saatavissa myös Martinexin verkkokaupasta: www.martinex.fi.