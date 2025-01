Tunnettu jenkkirahasto sijoittaa ensimmäistä kertaa Suomeen: “Uskomme, että Cactoksesta tulee sähkömarkkinoiden suunnannäyttäjä”

Yksi teknologia-alan jättisijoittajista, yhdysvaltalainen Union Square Ventures, on sijoittanut suomalaiseen Cactos Oy:hyn. Osakeantiin osallistui myös Cactokseen jo aiemmin sijoittanut suomalainen Superhero Capital.

Cactos on kempeleläinen yhtiö, joka tarjoaa älykkäitä sähkövarastojärjestelmiä kokonaisvaltaisena palveluna. Rahoituksen turvin Cactos laajentaa toimintaansa Pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan.



USV:n perustajaosakas Brad Burnham kertoo yrityksen sijoittaneen aktiivisesti teknologioihin ja palveluihin, jotka tukevat uusiutuvan energian liittämistä nykyiseen energiainfrastruktuuriin.

“Olemme iloisia saadessamme Cactoksen varastointiratkaisun mukaan salkkuumme”, Burnham sanoo.

Burnhamin mukaan Cactos teki vaikutuksen palvelun kokonaisvaltaisuudella. Cactos ei ainoastaan kehitä, valmista ja asenna, vaan myös operoi, optimoi, huoltaa ja rahoittaa itse toimittamansa sähkövarastojärjestelmät. Se on kustannustehokasta ja kattaa koko arvoketjun sähkön varastoinnista sen hyödyntämiseen.

“Uskomme, että Cactoksesta tulee sähkömarkkinoiden suunnannäyttäjä.”

Aluevaltaukset edellyttävät investointeja

Cactoksen toimitusjohtaja Oskari Jaakkola toteaa ajankohdan olleen sopiva lisärahoitukselle. Yhtiön kotimaan toiminta on kannattavaa, mutta laajentuminen vientimarkkinoille vaatii investointeja. Hän kertoo Cactoksen tavoittelevan Ruotsissa vähintään samansuuruista liikevaihtoa kuin Suomessakin. Laajentuminen rahoitetaan osittain tulorahoituksella ja osittain nyt kerätyllä lisärahoituksella.

“Tavoitteemme on luoda vahva brändi kohdemarkkinoillamme ja erottua kilpailijoista kokonaisvaltaista palvelua tarjoavana, modernina toimijana. Sellaisia ei tällä alalla ole jonoksi asti”, Jaakkola sanoo.

Ruotsin sähkömarkkinat eivät Jaakkolan mukaan merkittävästi eroa Suomesta, mutta kilpailuasetelma sähkön varastoinnissa on toisenlainen, sillä toimijoita on enemmän. Sähkön varastoinnin tarve on Ruotsissa suurempi kuin Suomessa.

“Ja mitä etelämmäs Euroopassa mennään, sitä suuremmaksi sähkön varastoinnin tarve kasvaa.”

Luotettavien ja toimivien tuotteiden lisäksi Jaakkola pitää Cactoksen kilpailuvalttina sitä, että tuotteet valmistetaan ja niitä hallitaan Suomesta käsin. Se takaa tuotteiden turvallisuuden, mikä on Euroopassa tällä hetkellä A ja O kaikessa toiminnassa.

Suomessa sähkö on verraten halpaa

Jaakkolan mielestä sähkön hinnasta puhuttaessa unohtuu usein, että sähkö on Suomessa halpaa verrattuna moniin muihin maihin. Jaakkola muistuttaa, että asiat ovat ylipäätään hyvällä tolalla Suomessa.

​​”Suomessa sähköverkko on pääosin vahva, mutta tilanne ei ole yhtä ruusuinen muualla maailmassa”, Jaakkola sanoo.

Raja tulee vastaan Suomessakin

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid tiedotti vastikään rajoituksista liittää uutta teollista sähkönkulutusta kantaverkkoon eteläisessä Suomessa vuosina 2025-2027 johtuen sähkönkulutuksen ennakoitua nopeammasta kasvusta.

Jaakkolaa uutinen ei yllätä. Tarve erilaisille sähkön kulutuksen huipputehoja sekä verkon tasapainoa hallinnoiville ratkaisuille on jo nyt suuri ja markkina kasvaa koko ajan, kun sähkönkulutus lisääntyy ja huipputehot kasvavat.

“Ei tarvitse mennä kuin Ruotsiin tai Hollantiin, kun sähköliittymien saatavuus alkaa jo rajoittaa taloudellista toimeliaisuutta esimerkiksi teollisuudessa. Sähkön varastoinnilla on ratkaiseva vaikutus teollisuuteen, liikenteeseen ja edelleen koko talouskasvuun”, Jaakkola sanoo.

Yhteensä Cactos keräsi tällä rahoituskierroksella hieman yli 7 miljoonan euron potin.