Ravintola Maxill juhlii syntymäpäiviään Michelin-kokki Filip Langhoffin teemamenulla

Vuonna 1992 eteläiseen Helsinkiin, Korkeavuoren- ja Jääkärinkatujen kulmaan perustetun Maxillin ravintoloitsijana on toiminut vuodesta 1997 Alexander Gullichsen, joka juhlii ravintolan syntymäpäivien ohella 30 vuotta kestänyttä uraansa ravintola-alalla.

Lähes alusta asti mukana on ollut osakas ja ravintolapäällikkö André Ahlbäck, joka vastaa ravintolan päivittäisestä toiminnasta.

”Syntymäpäivä on tärkeä virstanpylväs ravintolalle, mutta meillä Maxillissa pienikin arkinen tekosyy on hyvä syy juhlia”, miehet toteavat.

Kaksikon johdolla ravintolan suurten maisemaikkunoiden reunustamasta ravintolahuoneistosta on kehkeytynyt eteläisen Helsingin olohuone, bistroklassikko, jonne voi tulla niin nopealle oluelle kuin pitkän kaavan mukaiselle juhlaillalliselle.

”Maxill on korttelibistro, jota leimaavat laatu ja tyylikäs ajattomuus. Tämä näkyy sekä ruokalistalla että sisustuksessa. Liikeideamme on, että mikään ei muutu”, Alexander Gullichsen luonnehtii.

Helmikuussa ravintolassa on tarjolla neljän ruokalajin juhlamenu, jonka on suunnitellut vieraileva gastronominen konsultti, Michelin-tähditetty keittiömestari ja Bocuse d’Or -edustaja Filip Langhoff yhdessä Maxillin keittiömestarin Marlon Ruedan kanssa.

Menun avaa juhlava hummerikeitto, jonka jälkeen nautitaan maalaispateeta. Pääruokana on samppanjakastikkeella aateloitua sinipallasta, ja kokonaisuuden päättää itseoikeutetusti crème brûlée, joka on ollut ruokalistalla ravintolan avaamisesta lähtien.

”Meillä on asiakkaita, jotka pistäytyvät baariin syömään pelkän crème brûléen eikä muuta – se on Maxillissa täysin sallittua”, Gullichsen kertoo.

Gullichsenin mukaan kokeneen Filip Langhoffin pestaaminen tiimin mentoriksi ja sparraajaksi on investointi laatuun. Vierailu on ollut koko henkilökunnalle innostava. Juhlamenun lisäksi Langhoff on vielä mukana suunnittelemassa Maxillin seuraavaa ruokalistaa. Tämän jälkeen hän siirtyy oman uuden projektinsa pariin – kesäbistro Segel avaa toukokuussa Hangossa.

”Kun lukee lähes päivittäin uutisia ravintola-alan ahdingosta, voimme kiitollisin mielin ja onnekkaina juhlia syntymäpäiväämme. Menu on omistettu rakkaille kantavieraillemme, jotka käyvät uskollisesti ja jokainen omalla tavallaan tekevät Maxillin hengen”, Gullichsen sanoo.