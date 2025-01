Savoy JAZZFest aloittaa yhteistyön HSL:n kanssa ja julkistaa koko ohjelmansa

Nelipäiväinen Savoy JAZZFest on nyt julkistanut koko ensi vuoden ohjelmistonsa. Viimeisin kiinnitys ovat keskiviikkona 5. maaliskuuta Savoy JAZZFestin avausesiintyjä Lage Lund kvartetteineen.

Vangitsevasta lavapreesensistään tunnettu norjalaissyntyinen Lage Lund tunnetaan poikkeuksellisesta kyvystään yhdistellä harmonista hienostuneisuutta ja virtuoottista improvisointia. Laajaa tunnustusta jazz-piireissä saanut Lund on voittanut arvostetun kansainvälisen Thelonious Monk -kilpailun sekä valittu maailman ensimmäisenä jazz-kitaristina huippuarvostettuun yhdysvaltalaiseen The Juilliard Schooliin. Legendaarinen Pat Metheny on kuvaillut häntä lempikitaristikseen.

Lundin arvostuksesta kertoo myös hänen yhteistyönsä jazz-maailman huippunimien, kuten David Sánchezin, Maria Schneiderin ja Mark Turnerin kanssa. Lundin johtamat kokoonpanot ja hänen omat levynsä, kuten vuoden 2023 ylistetyt julkaisut Ashes ja Most Peculiar, ovat herättäneet ihastusta sekä yleisön että kriitikoiden keskuudessa.

Festivaalissa järjestetään myös oheisohjelmaa keskustelutilaisuudesta klubi-iltaan ja brunsseihin.

Perjantaina 7.3. Savoy JAZZFestissä järjestetään klo 17.30 keskustelutilaisuus teemana UMO Helsinki Jazz Orchestra, joka viettää 50-vuotisjuhlakauttaan kesästä 2025 kevääseen 2026. Keskustelussa katsotaan suomalaisen big band -musiikin historiaan, nykytilaan ja tulevaisuudennäkymiin. Keskustelemassa ovat mm. UMO Helsinki Jazz Orchestran toimitusjohtaja Henriika Steidel-Luoto sekä suomalaisen jazzin merkkihahmo, saksofonisti Eero Koivistoinen. Paneelikeskustelun vetäjänä toimii toimittaja Katri Kallionpää. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Lauantain 8.3. konserttien jälkeen Savoy-teatterin yhteydessä sijaitsevassa Minne Garden & Lounge -ravintolassa pidetään jatkoklubi, jossa esiintyy kansainvälistä uraa tekevä pianisti Tuomo Uusitalo trioineen. Kokoonpanossa soittavat Juuso Rinta (basso) ja Roope Kantonen (rummut). Lauantai päättyy jameihin, joissa halukkailla on mahdollisuus tulla soittamaan. Jatkoklubille on vapaa pääsy.

Festivaalin yhteydessä tapahtuman pääyhteistyökumppani Hotel Haven järjestää suuren kysynnän vuoksi kaksi jazzteemaista brunssia: lauantaina 8.3. ja sunnuntaina 9.3. klo 12.30-15. Musiikista vastaa pitkän linjan pianisti-laulaja Nat Newborn.

Savoy JAZZFest yhteistyöhön HSL:n kanssa

Savoy-teatteri on aloittanut Helsingin seudun liikenteen kanssa tapahtumayhteistyön, jota pilotoidaan Savoy JAZZFest 2025 -tapahtumassa.

Yhteistyön tavoitteena on edistää vastuullisuutta ja kestäviä liikennemuotoja. Pilotin tavoitteena on hakea kokemusta ja palautetta asiakkailta siitä, miten yhteistyö käytännössä toimii ja mihin asioihin tulevaisuudessa kannattaa panostaa.

"Savoy JAZZFest haluaa tapahtumana edistää vastuullista tapahtumatuotantoa. Konserttilippuun sisältyvä joukkoliikennelippu kannustaa joukkoliikenteen käyttöön niin tottuneita kuin uusiakin käyttäjiä", tapahtuman vastaava tuottaja Sirpa Hynninen sanoo.

"Tämä yhteistyö on hieno askel kohti kestävämpää tapahtumakulttuuria. Haluamme tehdä joukkoliikenteen käytöstä vaivatonta ja houkuttelevaa, jotta yhä useampi valitsisi vastuullisen tavan saapua tapahtumiin," sanoo HSL:n yritysliiketoiminnan vetäjä Tapio Salomaa.

Savoy JAZZFest -konserttilipun hintaan sisältyy 1 kpl matkalippuja, joiden matkustusaika on 80 minuuttia. 4 päivän festivaalipassin ostajat saavat neljän vuorokauden lipun. Lippu kattaa AB-vyöhykkeet.

HSL-edun saa lippuihin, jotka on ostettu maanantaihin 3.3. mennessä. Jokainen sähköpostiosoitteensa antanut lipunostaja tulee saamaan Lippupisteeltä tarkemmat ohjeet ja lippukohtaisen koodin matkalipun lunastukseen tiistaina 4.3.

SAVOY JAZZFEST 5.–8.3.2025

KE 5.3.

Klo 19 Lage Lund Quartet (Norja/Iso-Britannia/USA)

TO 6.3.

Klo 19 Francesca Tandoi (Italia) / Manuel Dunkel Quintet feat. Peter Bernstein (Suomi/USA)

PE 7.3.

Klo 17.30 keskustelutilaisuus teemana UMO Helsinki Jazz Orchestra. Savoy-teatterin sali, vapaa pääsy

Klo 19 Lizz Wright (USA)+ UMO Helsinki Jazz Orchestra

LA 8.3.



klo 12.30-15.00 Havenly Jazz Brunch: Nat Newborn. Restaurant Haven, Unioninkatu 17

Klo 17.30 Kaisa’s Machine feat. Mark Turner (Suomi/USA)

Klo 20 Bill Frisell Trio feat. Thomas Morgan and Rudy Royston (USA)

Jatkoklubi: Tuomas Uusitalo Trio + jamit, ravintola Minne. Vapaa pääsy

SU 9.3.

Klo 12.30-15.00 Havenly Jazz Brunch: Nat Newborn. Restaurant Haven, Unioninkatu 17

Jazzbrunssien lisätiedot ja pöytävaraukset



Liput:

Liput: 17-64 €

La päivälippu (sis. molemmat konsertit) 75 €

Festivaalipassi 4 päivää: 190 €

Lisäksi toimitusmaksu toimituskanavasta riippuen.

Tuottaja:

Savoy JAZZFestin tuottaa Savoy-teatteri, festivaalin vastaava tuottaja on Sirpa Hynninen. Savoy-teatteri on osa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa. Taiteellisena johtajana toimii Kaisa Mäensivu.

Tapahtuman pääyhteistyökumppani on Hotel Haven. Savoy JAZZFest -kävijät majoittuvat Havenissa etuhintaan. Lue lisää



