Tervetuloa Kunnat kasvuun -webinaariin 7.2.2025 klo 9.30–11

Itä-Suomen tuulivoimarakentamisen seuraavat askeleet otettava nyt – toimiala peräänkuuluttaa määrätietoista etenemistä 12.9.2024 14:39:38 EEST | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön ja puolustusministeriön asettama työryhmä julkisti kesäkuun lopussa raporttinsa keinoista yhdistää tuulivoimarakentaminen ja Puolustusvoimien aluevalvonta itäisessä Suomessa. Lopputulos on lohdullinen: yhdistäminen on mahdollista. Nyt on määriteltävä seuraavat askeleet raportin ratkaisuehdotusten käyttöönotoksi, sanoo tuulivoimakehittäjien yhteenliittymä Voimaa Tuulesta -koalitio.